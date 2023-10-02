Буцаев: «Зеленая премия» способствует формированию у населения экопривычек

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что «Зеленая премия» — ежегодное отраслевое событие, которое проводится с целью привлечь внимание населения к вопросам защиты окружающей среды, реформе в отрасли обращения с отходами, а также формирования экономики замкнутого цикла в России. Премия учреждена для выявления экологических проектов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности отрасли и стимулирование как можно большего количества граждан придерживаться экологичного образа жизни. Также конкурс призван выявить проекты, которые должны стимулировать как можно больше людей выбирать экологичный образ жизни, пишет 56orb.ru.