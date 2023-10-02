Буцаев: «Зеленая премия» способствует формированию у населения экопривычек

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что «Зеленая премия» — ежегодное отраслевое событие, которое проводится с целью привлечь внимание населения к вопросам защиты окружающей среды, реформе в отрасли обращения с отходами, а также формирования экономики замкнутого цикла в России. Премия учреждена для выявления экологических проектов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности отрасли и стимулирование как можно большего количества граждан придерживаться экологичного образа жизни. Также конкурс призван выявить проекты, которые должны стимулировать как можно больше людей выбирать экологичный образ жизни, пишет 56orb.ru.
Экспертам предстоит определить лучших среди брендов, предприятий, образовательных, культурных и общественных организаций отрасли, а также экологов, которые активно работают над формированием новой модели осознанного потребления.
Участники, которые дойдут до финала, смогут получить административную и PR-поддержку, а также финансирование и общественное признание для своих проектов. Об этом рассказал PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.
Победители станут известны в декабре. Церемония награждения будет проходить в Москве. Более подробные сведения о конкурсе можно получить на сайте «Зеленой премии».