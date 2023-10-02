Антон Кобяков анонсировал реализацию новых совместных проектов России и Бахрейна

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Согласно комментарию Антона Кобякова Россия всегда стремилась укреплять и развивать партнерские отношения, в том числе и со странами Залива. Сейчас обе страны стремятся к запуску совместных проектов, возлагая особую надежду на сферу торговли. Также стоит отметить и устойчивый рост товарооборота. Как сообщает rostovgazeta.ru, возможности для сотрудничества наблюдаются в каждой из отраслей, так как в Бахрейне существуют привлекательные условия для экономической и инвестиционной работы по ряду направлений. Советник президента РФ выразил надежду, что участие делегации в РЭН-2023 и ПМЭФ-2024 будет способствовать появлению дополнительного импульса к расширению мультиформатного сотрудничества двух государств.
Помимо этого, стороны поговорили о перспективах реализации общих инициатив не только на форумном треке, но и в контексте защиты популяции редких животных. Так, речь шла о возможной помощи соколиному центру «Камчатка» и присоединении к декларации о намерениях по сохранению популяции кречета, которую на ВЭФ-2023 подписали Россия, Китай, Киргизия, Казахстан, Монголия и ОАЭ.
По словам Ахмеда Аль-Саати, присутствие представителей Королевства Бахрейн на мероприятиях Фонда Росконгресс служит для укрепления связей между нашими государствами, развивает деловые взаимоотношения между коммерческими структурами стран. Взаимовыгодные проекты, реализованные в рамках такого союза, помогут закрепить дружеские отношения и сформировать международное бизнес-сообщество, не имеющее аналогов.
Кроме того, поднимались вопросы о проведении выездной сессии Петербургского международного экономического форума в Манаме в 2024 году и об организации российской многоотраслевой выставки в Бахрейне при участии Российского экспортного центра и ТПП России.