Антон Кобяков анонсировал реализацию новых совместных проектов России и Бахрейна

Согласно комментарию Антона Кобякова Россия всегда стремилась укреплять и развивать партнерские отношения, в том числе и со странами Залива. Сейчас обе страны стремятся к запуску совместных проектов, возлагая особую надежду на сферу торговли. Также стоит отметить и устойчивый рост товарооборота. Как сообщает rostovgazeta.ru, возможности для сотрудничества наблюдаются в каждой из отраслей, так как в Бахрейне существуют привлекательные условия для экономической и инвестиционной работы по ряду направлений. Советник президента РФ выразил надежду, что участие делегации в РЭН-2023 и ПМЭФ-2024 будет способствовать появлению дополнительного импульса к расширению мультиформатного сотрудничества двух государств.