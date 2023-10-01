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иллюстрация

Звонок от главного врача. Омский медик отдала аферистам 3,3 млн рублей

1 октября 2023, 10:00
Фото: 1MI
иллюстрация

Завотделением омской больницы перевела мошенникам 3,3 млн рублей

Женщине в течение нескольких дней поступали звонки от представителей «авторитетных» организаций.

Заведующая отделением омской больницы обратилась в полицию. 66-летняя женщина стала жертвой мошенников. Сумма ущерба превысила три миллиона рублей.

Омичка в мессенджере получила сообщение якобы от главного врача, тот сообщил: скоро позвонит куратор из минздрава. На следующий день звонок действительно поступил. «Представитель ведомства» предупредил о большом количестве аферистов. Затем заведующей позвонил мужчина, представился оперативником ФСБ по Северо-Восточному округу Москвы. Рассказал, что произошла утечка персональных данных медработников и педагогов.

Согласно легенде, на имя омички неизвестные пытаются оформить кредиты. Мошенник даже отправил скриншоты и аудиозаписи в подтверждение. Затем — звонок от лже-сотрудника Центробанка. Девушка интересовалась счетами и кредитным потенциалом жертвы. Еще один абонент уже настоятельно рекомендовал оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный» счет.

Женщина следовала всем инструкциям. За три дня получила три миллиона 370 тысяч рублей — все перевела. Правда, обратно средства не поступили.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция предупреждает: медики все чаще становятся жертвами дистанционных аферистов. Сохраняйте бдительность!

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#Общество#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область#Мошенничество#Уголовное дело#Новости
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