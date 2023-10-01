Звонок от главного врача. Омский медик отдала аферистам 3,3 млн рублей

Согласно легенде, на имя омички неизвестные пытаются оформить кредиты. Мошенник даже отправил скриншоты и аудиозаписи в подтверждение. Затем — звонок от лже-сотрудника Центробанка. Девушка интересовалась счетами и кредитным потенциалом жертвы. Еще один абонент уже настоятельно рекомендовал оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный» счет.