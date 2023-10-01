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Posted Сегодня, 05:49

Published Сегодня, 05:49

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Updated Сегодня, 05:51

иллюстрация

В объектив камеры попала схватка двух рогатых опасных животных в Омской области

1 октября 2023, 05:49
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области удалось снять бой двух самцов косуль

Возможная причина схватки — раздел территории.

Территорию одного из заказников Омской области облетал квадрокоптер управления охраны и использования животного мира регионального минприроды. В объектив попали редкие кадры — жестокий бой двух самцов косули. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.

драка косуль
Видео: Управление охраны и использования животного мира Минприроды Омской области

Съемка сделана еще весной. Эксперты говорят, возможная причина — раздел участков. Чаще всего самцы воют летом и в начале осени, в период гона. Стычки случаются во время поисков и призывов самок. Такие встречи часто приводят к гибели или тяжелым травмам у животных.

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#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#Минприроды#Животные#Лес#Новости
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