В объектив камеры попала схватка двух рогатых опасных животных в Омской области

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Published Сегодня, 05:49
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Территорию одного из заказников Омской области облетал квадрокоптер управления охраны и использования животного мира регионального минприроды. В объектив попали редкие кадры — жестокий бой двух самцов косули. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.
Съемка сделана еще весной. Эксперты говорят, возможная причина — раздел участков. Чаще всего самцы воют летом и в начале осени, в период гона. Стычки случаются во время поисков и призывов самок. Такие встречи часто приводят к гибели или тяжелым травмам у животных.