В объектив камеры попала схватка двух рогатых опасных животных в Омской области

Съемка сделана еще весной. Эксперты говорят, возможная причина — раздел участков. Чаще всего самцы воют летом и в начале осени, в период гона. Стычки случаются во время поисков и призывов самок. Такие встречи часто приводят к гибели или тяжелым травмам у животных.