В день пожилого человека рассказываем, сколько омских пенсионеров продолжают работать

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
С 1992 года 1 октября в России отмечают день добра и уважения, в народе праздник именуют днем пожилого человека. Омские статистики подготовили тематические данные.
К началу этого года в регионе проживали почти 460 тысяч пенсионеров, это четверть населения. 70% пожилых людей — женщины. Эксперты говорят, это связано с тем, что у мужчин продолжительность жизни меньше.
Основной источник дохода в большинстве случаев — пенсия. На 1 января 2023-го ее средний размер — 18 220 рублей. Однако 17% омских пенсионеров продолжают работать.
Пятая часть пожилых людей Омской области ведут активную деятельность. Среди культурных мероприятий большая часть предпочитает концертные площадки и театры. Около 17% пенсионеров ездили в путешествие, чаще всего к родственникам или друзьям, на отдых, либо оздоровление.
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