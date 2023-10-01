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Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

иллюстрация

В день пожилого человека рассказываем, сколько омских пенсионеров продолжают работать

1 октября 2023, 12:46
Фото: 1MI
иллюстрация

70% омских пенсионеров являются женщинами

Средний размер пенсии в 2023 году — 18 220 рублей.

С 1992 года 1 октября в России отмечают день добра и уважения, в народе праздник именуют днем пожилого человека. Омские статистики подготовили тематические данные.

К началу этого года в регионе проживали почти 460 тысяч пенсионеров, это четверть населения. 70% пожилых людей — женщины. Эксперты говорят, это связано с тем, что у мужчин продолжительность жизни меньше.

Основной источник дохода в большинстве случаев — пенсия. На 1 января 2023-го ее средний размер — 18 220 рублей. Однако 17% омских пенсионеров продолжают работать.

Пятая часть пожилых людей Омской области ведут активную деятельность. Среди культурных мероприятий большая часть предпочитает концертные площадки и театры. Около 17% пенсионеров ездили в путешествие, чаще всего к родственникам или друзьям, на отдых, либо оздоровление.

Ранее мы рассказывали о других исследованиях Омскстата:

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#Общество#Экономика#Омск#Омская область#Пенсионеры#Омскстат#Статистика#Новости
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