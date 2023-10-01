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Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

иллюстрация

Террорист-смертник подорвал себя у здания МВД в Анкаре

1 октября 2023, 09:16
Фото: 1MI
иллюстрация
Одного из террористов нейтрализовали полицейские.

Утром 1 октября возле здания Министерства внутренних дел Турции в Анкаре прогремел взрыв. На место прибыл спецназ. Глава ведомства Али Ерликай заявил о попытке теракта, передают «Новые известия».

Один террорист подорвал себя, второго нейтрализовали силовики. Во время стрельбы двое полицейских получили ранения. Район происшествия оцепили, движение транспорта закрыли. На месте: пожарные, медики, взрывотехники.

По данным издания, полиция глушит радиосигналы. Причина — в автомобиле террористов может быть бомба. В багажнике оперативники заметили коробки. Часть вещей уничтожена контролируемыми взрывами.

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#Происшествия#Турция#Новости#Терроризм#Теракт
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