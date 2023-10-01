Террорист-смертник подорвал себя у здания МВД в Анкаре

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Утром 1 октября возле здания Министерства внутренних дел Турции в Анкаре прогремел взрыв. На место прибыл спецназ. Глава ведомства Али Ерликай заявил о попытке теракта, передают «Новые известия».
Один террорист подорвал себя, второго нейтрализовали силовики. Во время стрельбы двое полицейских получили ранения. Район происшествия оцепили, движение транспорта закрыли. На месте: пожарные, медики, взрывотехники.
По данным издания, полиция глушит радиосигналы. Причина — в автомобиле террористов может быть бомба. В багажнике оперативники заметили коробки. Часть вещей уничтожена контролируемыми взрывами.