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Posted Сегодня, 03:18

Published Сегодня, 03:18

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

иллюстрация

При столкновении в Омском районе пострадали трое детей и молодая женщина

1 октября 2023, 03:18
Фото: Midjourney
иллюстрация
60-летний водитель иномарки не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение.

30 сентября в 14:55 стало известно об аварии с пострадавшими в Омском районе. Подробности рассказали в полиции.

60-летний водитель «Toyota Fielder» ехал по трассе Омск-Русская Поляна. В районе 17 километра на пересечении неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Lada Kalina», за рулем которого — 34-летний мужчина.

Помощь медиков понадобилась пассажирам «Lada Kalina»: 15-летней и пятилетней девочкам, годовалому мальчику и 30-летней женщине.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Напомним, 30 сентября в Омской области случилось происшествие с общественным транспортом, пострадали девять человек. Инцидент привлек внимание главы СК РФ Александра Бастрыкина.

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#Происшествия#ДТП#Полиция#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#ДТП с детьми#Омский район#Новости#Александр Бастрыкин
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