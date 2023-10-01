При столкновении в Омском районе пострадали трое детей и молодая женщина

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
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Updated Сегодня, 03:20
30 сентября в 14:55 стало известно об аварии с пострадавшими в Омском районе. Подробности рассказали в полиции.
60-летний водитель «Toyota Fielder» ехал по трассе Омск-Русская Поляна. В районе 17 километра на пересечении неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Lada Kalina», за рулем которого — 34-летний мужчина.
Помощь медиков понадобилась пассажирам «Lada Kalina»: 15-летней и пятилетней девочкам, годовалому мальчику и 30-летней женщине.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Напомним, 30 сентября в Омской области случилось происшествие с общественным транспортом, пострадали девять человек. Инцидент привлек внимание главы СК РФ Александра Бастрыкина.