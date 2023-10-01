Отопления нет. Омичи жалуются на холодные трубы в домах и больнице

Еще одна жалоба — от горожан из дома №4 по улице Чайковского. Это Ленинский округ. В группе «Омск ВК» омичка пишет: «Хотелось бы узнать, отопление будет в этом году или нет? Сказали, что порыв и ничего не делается вообще. Отмазки смешные: некому работать».