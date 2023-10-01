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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

иллюстрация

Отопления нет. Омичи жалуются на холодные трубы в домах и больнице

1 октября 2023, 13:34
Фото: 1MI
иллюстрация

В омском противотуберкулезном диспансере не включили отопление

Массовые жалобы поступили в редакцию Города55 и появились в соцсетях.

В редакцию Города55 обратился омич с жалобой на отсутствие отопления в клиническом противотуберкулезном диспансере. Он находится по адресу улица Целинная, 2. Цитируем нашего собеседника:

«Трубы холодные. Пациенты мерзнут, многие уже простыли. А простывать с таким диагнозом нельзя! Спят все в кофтах. Ужасно».

Омич прислал фото. На снимке — тот самый корпус, где все еще ждут тепла.

клинический противотуберкулезный диспансерклинический противотуберкулезный диспансер
клинический противотуберкулезный диспансер
Фото: предоставлено Городу55

В социальные учреждения, в том числе медицинские организации, отопление подают в первую очередь. О старте отопительного сезона мэр Сергей Шелест заявил 25 сентября. А 27 числа отчитался: тепло появилось в 107 образовательных, 95 медицинских, 7 культурных и 8 спортивных организациях.

О жилых домах начали говорить 29 сентября: 4 721 дом — это 82,1% от всего жилья. Однако в нашу редакцию ранее обращались горожане из Нефтяников — жаловались на пятидневное отсутствие горячей воды. Об этом можно почитать в материале ниже:

«Пять дней авария». Омичи из Нефтяников остались без горячей воды
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Обращения не утихают. На этот раз за помощью к Городу55 обратилась жительница дома №82а по Красному пути. Женщина утверждает, что в предыдущие годы проблем с отоплением не было:

«Раньше всегда: только объявили старт отопительного сезона и все — батареи горячи. А теперь мы сидим, мерзнем. Включила домашний обогреватель, но его же на все комнаты не хватает. Придется за электричество переплатить».
напольный обогревательнапольный обогреватель
напольный обогреватель
Фото: предоставлено Городу55

Жалобы встречаем и в социальных сетях. Например, в группе «Инцидент Омск» женщина рассказывает: отопление включили 26 сентября, но 28 числа оно исчезло вместе с горячей водой. В управляющей компании сослались на ресурсников — «Омск-РТС».

«Узнаем, что еще 28 сентября в нашем доме случилась авария, починят все только на следующей неделе. Вопрос: что же они делали 29 и 30 числа? Почему мы должны платить за воду и отопление, а греться водой из чайника и обогревателями?», — вопрошает недовольная омичка.

В комментариях местным жителям посоветовали обратиться в Госжилинспекцию.

Еще одна жалоба — от горожан из дома №4 по улице Чайковского. Это Ленинский округ. В группе «Омск ВК» омичка пишет: «Хотелось бы узнать, отопление будет в этом году или нет? Сказали, что порыв и ничего не делается вообще. Отмазки смешные: некому работать».

Жительница не уточняет, в какую именно организацию обращалась за ответом, но подчеркнула: исправно платить за отопление. Говорит, в квартире очень холодно, дети болеют. Вместе с соседями ждут отопления и ремонта труб.

«Во всем районе только ваш дом и дом №6 на Чайковского без отопления. Ждут, наверное, повторения летнего сценария, когда воды горячей не было больше двух месяцев. Обращались в прокуратуру», — гласит комментарий еще одной местной жительницы.

Пользователи сообщают: отопления нет и в районе телевизионного завода, на Котельникова, 2, в Амурском поселке, на проспекте Мира, 56, в домах на Петра Осминина, на Энергетиков, на Бородина, 13, в доме №6 по Краснопресненской, на Карбышева, 38, в зданиях на Набережной, на Малунцева.

Тем временем официальный паблик муниципальной «Тепловой компании» тоже превратился в «поле боя» для недовольных омичей. Цитируем обращение жительницы дома №250 по улице 5-я Линия:

«Четвертые сутки нет отопления и горячей воды. Никто не приехал и не решил проблему. В ТСЖ кормят завтраками и обещаниями. Третий год подряд мы сталкиваемся с одним и тем же. Когда этот кошмар закончится? Как объяснить пожилым людям, лежачим инвалидам и детям состояние жуткого холода? За три года ни разу не сделали перерасчет в меньшую сторону за несвоевременную подачу отопления».

Официального ответа пока нет. Зато есть свежая статистика от «Тепловой компании». На вечер 30 сентября подключено 793 из 908 многоквартирных домов — 87%. Напомним, это не единственная ресурсоснабжающая организация в Омске.

Горожан предупреждают: если вы заметите проблемы или неисправности, сообщайте в единую аварийно-диспетчерскую службу: 78-78-78. А мы публикуем актуальный прогноз погоды на ближайшие дни. Днем омичи еще смогут противостоять холодным трубам, но ночные заморозки точно повлекут неудобства.

Осень не наступит. Омичей снова ждет «бабье лето»
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#Общество#Происшествия#Город#Омск#Отопление#Жалобы#Соцсети#Новости
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