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Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

иллюстрация

Опасно для жизни. В Омском районе ввели карантин из-за жуткой инфекции

1 октября 2023, 08:29
Фото: Midjourney
иллюстрация

В Омском районе ввели карантин из-за бешенства

Опасную территорию запрещено посещать посторонним лицам.

Опубликован указ от 28 сентября о карантине в Омской районе. В селе Ульяновка, в доме по улице Зеленая обнаружен очаг бешенства. Ограничения там и в радиусе 1,7 км будут действовать до 26 ноября.

В указанный период запрещено: лечить больных животных, посещать территорию посторонними лицами, ввозить и вывозить восприимчивых особей, перемещать их, снимать шкуры с трупов, проводит зоо-ярмарки и выставки, отлавливать животных в зоопарки.

Контролировать исполнение будет министр сельского хозяйства региона Николай Дрофа. Отметим, этот случай стал 29 за год. Для сравнения: в прошлом году таковых было всего пять.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Животные#Карантин#Бешенство#Омский район#Новости#Николай Дрофа
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