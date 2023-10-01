Опасно для жизни. В Омском районе ввели карантин из-за жуткой инфекции

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Опубликован указ от 28 сентября о карантине в Омской районе. В селе Ульяновка, в доме по улице Зеленая обнаружен очаг бешенства. Ограничения там и в радиусе 1,7 км будут действовать до 26 ноября.
В указанный период запрещено: лечить больных животных, посещать территорию посторонними лицами, ввозить и вывозить восприимчивых особей, перемещать их, снимать шкуры с трупов, проводит зоо-ярмарки и выставки, отлавливать животных в зоопарки.
Контролировать исполнение будет министр сельского хозяйства региона Николай Дрофа. Отметим, этот случай стал 29 за год. Для сравнения: в прошлом году таковых было всего пять.