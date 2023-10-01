Омский «Авангард» прервал серию поражений, одолев «Куньлунь» в овертайме

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Сегодня омский «Авангард» на «Арене-Мытищи» встречался с командой «Куньлунь Ред Стар» из Пекина. Победу в мачте в овертайме со счетом 4:3 вырвали «ястребы».
Первый гол в этой игре остался за нападающим «Авангарда» Владимиром Ткачевым, однако «Куньлунь» запросили видеопросмотр на предмет положения вне игры. Судьи «кино» посмотрели и шайбу отменили. В итоге счет на табло изменился только на 16-й минуте, — с передач Семена Чистякова и Игоря Гераськина «ястребы» реализовали большинство стараниями Валентина Пьянова.
Со старта второго периода «Авангард» заработал удаление, которое началось с быстрого прохода Семена Чистякова и второй шайбой в ворота Джереми Смита. Однако на последних секундах пекинцы реализовали-таки большинство и сократили отставание в счете. Шайбу забросил Райан Спроул. Далее «ястребы» получают еще два удаления подряд, теряют атакующий потенциал и «Куньлунь» сравнивает счет после броска Девида Бросса. После свистка у скамейки «Авангарда» сцепились Брэндон Ип и Кирилл Панюков, за что первый получил 17 минут штрафа, второй — 5.
Третий период «ястребы» начали в большинстве и через 56 секунд в третий раз огорчили Смита. Шайба на счету Рида Буше, которому ассистировали Райан Спунер и Владимир Ткачев. На 55-й минуте встречи «Куньлунь» вновь делает счет равным после броска Люка Локхарта. За 12 секунд до завершения основного времени «Авангард» остается в меньшинстве после удаления Ткачева. На этом игра и перекочевала в овертайм.
В дополнительное время «ястребы» отбились при игре в формате 4 на 3, а за 11 секунд до завершения этого игрового отрезка Спунер ставит финальную точку в этом матче и прерывает серию поражений, которая затянулась для «Авангарда» на 4 матча.