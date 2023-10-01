Омский «Авангард» прервал серию поражений, одолев «Куньлунь» в овертайме

Со старта второго периода «Авангард» заработал удаление, которое началось с быстрого прохода Семена Чистякова и второй шайбой в ворота Джереми Смита. Однако на последних секундах пекинцы реализовали-таки большинство и сократили отставание в счете. Шайбу забросил Райан Спроул. Далее «ястребы» получают еще два удаления подряд, теряют атакующий потенциал и «Куньлунь» сравнивает счет после броска Девида Бросса. После свистка у скамейки «Авангарда» сцепились Брэндон Ип и Кирилл Панюков, за что первый получил 17 минут штрафа, второй — 5.