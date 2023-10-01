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Posted Сегодня, 06:01

Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

иллюстрация

Ножевое в грудь. Омичка жестко прекратила ссору с мужем

1 октября 2023, 06:01
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичка в ходе ссоры ударила мужа ножом в грудь

Ранее супруга была привлечена к уголовное ответственности за невыплату алиментов.

В больницу с ножевым ранением в грудь доставили 40-летнего жителя Ленинского округа. Информацию передали в полицию.

Правоохранители выяснили: повреждения мужчине нанесла жена. Между супругами возник конфликт. Ранее 38-летняя омичка была судима за неуплату алиментов. На этот раз возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Отметим, всего за минувшие сутки в полицию поступило 975 обращений. Заведено 24 уголовных дела. Задержан 21 человек.

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#Общество#Происшествия#Полиция#Омск#Уголовное дело#Новости
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