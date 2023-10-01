Ножевое в грудь. Омичка жестко прекратила ссору с мужем

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
В больницу с ножевым ранением в грудь доставили 40-летнего жителя Ленинского округа. Информацию передали в полицию.
Правоохранители выяснили: повреждения мужчине нанесла жена. Между супругами возник конфликт. Ранее 38-летняя омичка была судима за неуплату алиментов. На этот раз возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Отметим, всего за минувшие сутки в полицию поступило 975 обращений. Заведено 24 уголовных дела. Задержан 21 человек.