Ножевое в грудь. Омичка жестко прекратила ссору с мужем

Правоохранители выяснили: повреждения мужчине нанесла жена. Между супругами возник конфликт. Ранее 38-летняя омичка была судима за неуплату алиментов. На этот раз возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.