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Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

иллюстрация

Названа самая частая причина автомобильных возгораний в Омске

1 октября 2023, 10:18
Фото: 1MI
иллюстрация

В 2023 году в Омске сгорело 139 автомобилей

Омичам напоминают о технике безопасности в преддверии холодов.

В 2023 году 76% автовозгораний произошло из-за нарушения правил устройства и использования транспортных средств. Статистику огненных происшествий представили в региональном МЧС.

С начала года пламя охватило 139 машин. Это на 32% меньше, чем было в 2022 году. Неправильная эксплуатация стала причиной 105 инцидентов.

В преддверии холодов спасатели напоминают омичам о правилах безопасности: не игнорируйте ежегодное ТО, следите за исправностью всех систем, вовремя ремонтируйте поломки, не используйте самодельные устройства, не курите в салоне, имейте в авто заправленный огнетушитель.

Напомним, ровно неделю назад мы сообщали об аварии, в которой сгорел автомобиль:

После столкновения на омском метромосту загорелся автомобиль
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Автомобиль#Пожары#Статистика#МЧС#Новости
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