Названа самая частая причина автомобильных возгораний в Омске

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
В 2023 году 76% автовозгораний произошло из-за нарушения правил устройства и использования транспортных средств. Статистику огненных происшествий представили в региональном МЧС.
С начала года пламя охватило 139 машин. Это на 32% меньше, чем было в 2022 году. Неправильная эксплуатация стала причиной 105 инцидентов.
В преддверии холодов спасатели напоминают омичам о правилах безопасности: не игнорируйте ежегодное ТО, следите за исправностью всех систем, вовремя ремонтируйте поломки, не используйте самодельные устройства, не курите в салоне, имейте в авто заправленный огнетушитель.
Напомним, ровно неделю назад мы сообщали об аварии, в которой сгорел автомобиль: