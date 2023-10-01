Год со дня открытия G-Drive Арены. Рассказываем, чего ждать омичам

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
1 октября 2022 года в Омске состоялось торжественной открытие новой G-Drive Арены. Мы подробно рассказывали о строительстве домашней площадки для хоккеистов «Авангарда».
В день открытия «ястребы» приняли новосибирской «Сибирь». Символичная победа омичей. Финальный счет 2:1. Впрочем, матч — не единственное, что радовало зрителей. Мы тоже были на открытии, вспоминаем:
Теперь омичей приглашают на годовщину. Праздник — 7 октября. В этот же день «Авангард» сразится с челябинским «Трактором».
«Сколько всего успело произойти за эти 12 месяцев! Всю неделю будем делиться статистикой, фактами и поздравлениями от звёздных гостей Арены, а 7 октября приглашаем всех отпраздновать вместе», — говорится в телеграм-канале G-Drive Арены. Болельщикам обещают сюрпризы.
А пока напомним, что «ястребы» приняли четвертое поражение подряд. Об обстановке в клубе рассказал генеральный директор Герман Чистяков: