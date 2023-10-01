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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

G-Drive Арена в Омске

Год со дня открытия G-Drive Арены. Рассказываем, чего ждать омичам

1 октября 2023, 11:05
Фото: gdrive-arena.ru
G-Drive Арена в Омске

«Авангард» анонсировал праздник на годовщину открытия омской G-Drive Арены

Болельщикам обещают сюрпризы и праздник.

1 октября 2022 года в Омске состоялось торжественной открытие новой G-Drive Арены. Мы подробно рассказывали о строительстве домашней площадки для хоккеистов «Авангарда».

«G-Drive Арена». Как строилась новая домашняя площадка «Авангарда»
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В день открытия «ястребы» приняли новосибирской «Сибирь». Символичная победа омичей. Финальный счет 2:1. Впрочем, матч — не единственное, что радовало зрителей. Мы тоже были на открытии, вспоминаем:

Больше, чем хоккей. Что произошло на открытии новой G-Drive Арены
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Теперь омичей приглашают на годовщину. Праздник — 7 октября. В этот же день «Авангард» сразится с челябинским «Трактором».

«Сколько всего успело произойти за эти 12 месяцев! Всю неделю будем делиться статистикой, фактами и поздравлениями от звёздных гостей Арены, а 7 октября приглашаем всех отпраздновать вместе», — говорится в телеграм-канале G-Drive Арены. Болельщикам обещают сюрпризы.

А пока напомним, что «ястребы» приняли четвертое поражение подряд. Об обстановке в клубе рассказал генеральный директор Герман Чистяков:

«Это не тот „Авангард“». Директор омской команды высказался о четырех поражениях
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#Спорт#Хоккей#Омск#Праздники#Омская область#Новости#Праздник#G-Drive Арена
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