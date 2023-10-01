«Это не тот „Авангард“». Директор омской команды высказался о четырех поражениях

В команде планируют проанализировать процесс подготовки к матчам и тактики. Следующая игра «ястребов» пройдет 1 октября. На «Арене Мытищи» в 19:00 по омскому времени «Авангард» встретится с пекинским «Куньлунь Ред Стар».