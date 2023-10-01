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Published Сегодня, 04:46

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иллюстрация

«Это не тот „Авангард“». Директор омской команды высказался о четырех поражениях

1 октября 2023, 04:46
Фото: 1MI
иллюстрация

Директор омского «Авангарда» прокомментировал четвертое поражение команды

Герман Чистяков заявил, что в клубе изучат процесс подготовки к матчам и тактики.

Омский «Авангард» 29 сентября проиграл московскому «Динамо» с разгромным счетом 6:0. Поражение стало четвертым подряд. Ранее команда уступила «Автомобилисту» (Екатеринбург), «Нефтехимику» (Нижнекамск) и «Сибири» (Новосибирская область).

О положении высказался генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков:

«Поражения в концовках, поражения с крупным счетом — безусловно, это не тот „Авангард“, который всем нам хотелось бы видеть. Вместе с генеральным менеджером, тренерским штабом и хоккеистами стараемся сейчас понять причины произошедшего и найти пути выхода из этой ситуации. Понимаем, что команда в межсезонье существенно обновилась и нужно время для того, чтобы всё заработало как надо».

В команде планируют проанализировать процесс подготовки к матчам и тактики. Следующая игра «ястребов» пройдет 1 октября. На «Арене Мытищи» в 19:00 по омскому времени «Авангард» встретится с пекинским «Куньлунь Ред Стар».

Ранее Город55 приводил комментарий бывшего президента клуба Максима Сушинского:

Максим Сушинский высказался о крупном провале омского «Авангарда» в игре с «Динамо»
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#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Новосибирск#Москва#Новости#Екатеринбург#Максим Сушинский#Нижнекамск#Герман Чистяков
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