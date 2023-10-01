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Posted 1 октября 2023, 12:55

Published 1 октября 2023, 12:55

Modified 1 октября 2023, 12:57

Updated 1 октября 2023, 12:57

иллюстрация

Более 600 омичей у Птичьей гавани. Объясняем, что произошло

1 октября 2023, 12:55
Фото: 1MI. иллюстрация

Более 600 омичей вышли на старт в день ходьбы

Среди участников — пятимесячная малышка и 87-летний пенсионер.

1 октября в Омске прошел спортивный праздник — день ходьбы. Это традиционная Всероссийская акция. В этом году мероприятие приурочили к акции «10 тысяч шагов к жизни» на Всемирный день сердца.

Место проведения — природный парк «Птичья гавань». Он — единственный в России природный водный парк в черте города. Там обитает около 100 видов птиц.

На старт вышли более 600 омичей. Все преодолели дистанцию в три километра. Самая юная участница родилась в мае этого года. А наиболее опытный — Бари Хасанигин — отметил в 2023-м свой 87 день рождения.

Перед пешеходной дистанцией была разминка. Гостям также предложили различные активности: проверка на меткость, мас-рестлинг, гиря, прыжок в длину, пресс, отжимания.

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#Общество#Город#Омск#Акция#Новости
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