В Омской области ночью при столкновении легковушек пострадала 16-летняя девушка

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Сегодня ночью, 30 сентября, в Омском районе произошла авария с пострадавшими. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение об инциденте в 01:30.
По предварительным данным, мужчина 1980 года рождения двигался на Mitsubishi Lancer по дороге Троицкое-Чукреевка. В районе четвертого километра он не пропустил на перекрестке ВАЗ-2114. За рулем находился молодой человек 2004 года рождения. В салоне также находилась пассажирка 2007 года рождения.
Девушку госпитализировали. Водителя после осмотра отпустили. По факту случившегося правоохранительные органы запустили проверку. Обстоятельства и причины ДТП станут известны позже.