В Омской области ночью при столкновении легковушек пострадала 16-летняя девушка

По предварительным данным, мужчина 1980 года рождения двигался на Mitsubishi Lancer по дороге Троицкое-Чукреевка. В районе четвертого километра он не пропустил на перекрестке ВАЗ-2114. За рулем находился молодой человек 2004 года рождения. В салоне также находилась пассажирка 2007 года рождения.