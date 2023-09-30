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В Омской области ночью при столкновении легковушек пострадала 16-летняя девушка

В Омской области ночью при столкновении легковушек пострадала 16-летняя девушка

30 сентября 2023, 06:54
Фото: Госавтоинспекция Омской области
О травмировании водителей не сообщается.

Сегодня ночью, 30 сентября, в Омском районе произошла авария с пострадавшими. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение об инциденте в 01:30.

По предварительным данным, мужчина 1980 года рождения двигался на Mitsubishi Lancer по дороге Троицкое-Чукреевка. В районе четвертого километра он не пропустил на перекрестке ВАЗ-2114. За рулем находился молодой человек 2004 года рождения. В салоне также находилась пассажирка 2007 года рождения.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Девушку госпитализировали. Водителя после осмотра отпустили. По факту случившегося правоохранительные органы запустили проверку. Обстоятельства и причины ДТП станут известны позже.

Стало известно, сколько аварий случилось в этом году в Омске из-за пьяных водителей
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#Происшествия#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#Новости#Авария с пострадавшими#Алина Ясинская
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