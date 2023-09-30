В Омске госэкспертиза одобрила проект реконструкции дороги по бульвару Архитекторов

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:37
Как стало известно Городу55, накануне проект реконструкции дороги по бульвару Архитекторов от ТЦ «Мега» до улицы Крупской получил положительное заключение от «Государственной экспертизы Омской области», при этом работы на объекте стартовали 18 сентября.
Разработкой проектной документации и проведением инженерных изысканий занимались три омские компании — «Сибирская трубопроводная строительная компания», «Автодорпроект» и «Стройтраст». Последняя фирма как раз и занимается реконструкцией дороги. Контракт на сумму 1,486 млрд рублей от депстроя «Стройтраст» получил в ноябре прошлого года.
По условиям контракта, работы полностью должны быть завершены до 5 декабря 2024 года, дорога будет расширена больше чем на 20 метров. Весь бульвар поделят на девять частей, которые подрядчик будет поэтапно ремонтировать. Пару недель назад ограничение ввели на участке от улицы 70 лет октября до Комарова. Из-за этого общественный транспорт теперь работает по новым схемам.
Отметим, что ООО «Стройтраст» владеет и руководит Арман Акопян. По итогам прошлого года его компания получила выручку 1,2 млрд рублей, чистая прибыль составила 193,2 млн рублей. Эта же фирма также занималась строительством транспортной развязки у Ленинградского моста за 242,5 млн рублей и продолжает капитально ремонтировать Ленинградский мост за 1,9 млрд рублей.