В Омске госэкспертиза одобрила проект реконструкции дороги по бульвару Архитекторов

По условиям контракта, работы полностью должны быть завершены до 5 декабря 2024 года, дорога будет расширена больше чем на 20 метров. Весь бульвар поделят на девять частей, которые подрядчик будет поэтапно ремонтировать. Пару недель назад ограничение ввели на участке от улицы 70 лет октября до Комарова. Из-за этого общественный транспорт теперь работает по новым схемам.