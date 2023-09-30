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Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

иллюстрация

Снятый в Омске фильм «Часы для Веры» хотят запустить в широкий прокат в этом году

30 сентября 2023, 10:48
Фото: Город55
иллюстрация
Картину могут показывать в кинотеатрах и по телевизору.

В этом году в широком прокате планируют показывать художественный фильм, снятый в Омске. Он называется «Часы для Веры». Над проектом работала местная киностудия «ИСС АРТ Медиа» и общественная организация «Поисковое движение России».

Фильм поделен на две временных реальности, в которых живут девушки с одинаковым именем Вера. Одна из них, из 2022 года, находит останки бойца и привозит их для захоронения в Омск. Другая же живет в 1941 году. Картину уже видели представители СМИ Москвы, Донецка, Мариуполя, Луганска, Пскова и Волгограда в рамках пресс-тура.

«У фильма складывается своя судьба, он идет сейчас через народную молву, его принимают из города в город. Если эта информационная волна будет настолько большая, что его захотят принять дистрибьютеры в кинотеатрах и телевизионные каналы, мы будем только рады», — рассказал режиссер фильма Максим Горяинов ТАСС.

Он сказал, что его команда работает над тем, чтобы «Часы для Веры» увидели все желающие в широком прокате.

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#Культура#Омск#Омская область#Новости#Фильм#Алина Ясинская
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