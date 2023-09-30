Снятый в Омске фильм «Часы для Веры» хотят запустить в широкий прокат в этом году

Фильм поделен на две временных реальности, в которых живут девушки с одинаковым именем Вера. Одна из них, из 2022 года, находит останки бойца и привозит их для захоронения в Омск. Другая же живет в 1941 году. Картину уже видели представители СМИ Москвы, Донецка, Мариуполя, Луганска, Пскова и Волгограда в рамках пресс-тура.