Снятый в Омске фильм «Часы для Веры» хотят запустить в широкий прокат в этом году

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В этом году в широком прокате планируют показывать художественный фильм, снятый в Омске. Он называется «Часы для Веры». Над проектом работала местная киностудия «ИСС АРТ Медиа» и общественная организация «Поисковое движение России».
Фильм поделен на две временных реальности, в которых живут девушки с одинаковым именем Вера. Одна из них, из 2022 года, находит останки бойца и привозит их для захоронения в Омск. Другая же живет в 1941 году. Картину уже видели представители СМИ Москвы, Донецка, Мариуполя, Луганска, Пскова и Волгограда в рамках пресс-тура.
«У фильма складывается своя судьба, он идет сейчас через народную молву, его принимают из города в город. Если эта информационная волна будет настолько большая, что его захотят принять дистрибьютеры в кинотеатрах и телевизионные каналы, мы будем только рады», — рассказал режиссер фильма Максим Горяинов ТАСС.
Он сказал, что его команда работает над тем, чтобы «Часы для Веры» увидели все желающие в широком прокате.