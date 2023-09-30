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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

иллюстрация

Просьба бизнесмена. Студентку из Омска задержали во Владивостоке за поджог военкомата

30 сентября 2023, 04:52
Фото: Город55
иллюстрация

Омскую студентку задержали во Владивостоке за поджог местного военкомата

Девушка прилежно училась и занимала призовые места в конкурсах профмастерства.

Во вторник, 26 сентября, во Владивостоке подожгли военкомат. Стало известно, что к этому может быть причастна 24-летняя студентка из Омска. Ее задержали через три дня после инцидента.

Как пишет телеграм-канал SHOT, девушка сначала училась в омском техникуме. Потом она перевелась в Лесозаводский индустриальный колледж, познавала поварское дело. Учеба шла в гору, студентка выигрывала соревнования по профмастерству.

Познакомившись во Владивостоке с местным предпринимателем, она по его просьбе покусилась на здание военкомата. Вместе со знакомым девушка облила комиссариат Первомайского района горючей жидкостью. Поджог здания запечатлели камеры видеонаблюдения.

Известно, что бизнесмен занимается торговлей строительных материалов и рыбой. Его вместе со студенткой задержали во дворе ее дома. Их компаньона еще разыскивают.

Ранее Город55 писал о приговоре гражданину Казахстана, который поджег омский военкомат. Мужчине предложили вознаграждение за совершение преступления. Дело обстояло в мае 2022 года. Вместе с сообщником он бросил в окно комиссариата на перекрестке Валиханова и Пушкина пять коктейлей Молотова.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Поджог#Новости#Военкомат#Алина Ясинская
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