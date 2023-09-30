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Posted 30 сентября 2023, 14:00

Published 30 сентября 2023, 14:00

Modified 30 сентября 2023, 14:00

Updated 30 сентября 2023, 14:00

иллюстрация

Измученный хаски, подорожание хлеба и перевернутая маршрутка. Омск в субботу

30 сентября 2023, 14:00
Фото: Город55. иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В Омске пес хаски пришел к рабочим и захватил их мастерскую

Сотрудники, специализирующиеся по обработке камня, обнаружили у себя в мастерской бездомного хаски. Собака рычала и не давала рабочим зайти на территорию, из-за чего им пришлось вызвать службу по отлову животных. Пса отвезли в муниципальный приют, где над ним в данное время работают ветеринары. Животное достаточно худое, мучается от хронического отита и других болезней. Псу дали кличку Аид.

Больной и худой. Пес хаски захватил омскую мастерскую и запретил сотрудникам работать
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Новость № 2. С октября в Омской области ожидается рост цен на хлеб

Глава регионального минсельхоза Николай Дрофа сообщил, по каким причинам стоимость хлебобулочных изделий может пойти вверх. По его информации, подорожание связано с увеличением расходом на зарплаты и подорожанием ГСМ. Количество и качество урожая зерна в этом году при этом не влияет на ценообразование, уточнил министр. На продовольствии региона засушливое лето не отразилось, поэтому дефицита не предвидится.

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Новость № 3. На перекрестке в Омске перевернулась маршрутка с пассажирами

Микроавтобус следовал по маршруту № 550 («Амур-2 — ПО „Иртыш“»). На пересечении 1-й Чередовой и Невского, по данным региональной Госавтоинспекции, 46-летняя женщина на Mitsubishi не предоставила проезд маршрутке. В момент столкновения в пассажирском транспорте находились 12 человек. Машина от удара упала на бок. Помощь в общей сложности понадобилась девяти людям, в том числе детям.

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