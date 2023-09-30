Хоценко поручил награждать омичей специальной наградой за помощь Донбассу и СВО

Хоценко также поздравил всех присутствующих с Днем воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. По его мнению, многие омичи вносят неоценимый вклад в защиту и восстановления новых территорий.