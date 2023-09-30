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Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Хоценко поручил награждать омичей специальной наградой за помощь Донбассу и СВО

Хоценко поручил награждать омичей специальной наградой за помощь Донбассу и СВО

30 сентября 2023, 06:03
Фото: правительство Омской области
В течение следующего месяца этот вопрос будет проработан.

Губернатор Виталий Хоценко распорядился ввести специальную государственную награду Омской области, которую будут предоставлять за помощь Донбассу и СВО, а также омским бойцам. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем оперативном совещании регионального кабинета министров.

Хоценко также поздравил всех присутствующих с Днем воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. По его мнению, многие омичи вносят неоценимый вклад в защиту и восстановления новых территорий.

«Нужно учредить государственную региональную награду Омской области для того, чтобы отметить заслуги и поблагодарить тех, кто участвует в специальной военной операции, помогает участникам СВО и Донбассу. Это могут быть не только граждане, но и омские предприятия и организации», — отметил губернатор.

В течение месяца будут внесены предложения и проработан соответствующий вопрос.

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#Политика#Общество#Омск#Омская область#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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