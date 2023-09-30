Отличились. Два ресторана в Омске попали в список 50 лучших по Сибири

Их выбирали из 176 сибирских заведений с помощью тайного голосования. Первый ресторан — гранд-бистро грузинской кухни — впервые участвовал в премии. Он открылся год назад на Иртышской набережной. Одним из совладельцев является Антон Назаренко, который занимается сетью пиццерий «Пиццот». «Осип Терлеев» принадлежит бизнесмену Юрию Чащину. Он второй год подряд попадает в шорт-лист среди сибирских ресторанов.