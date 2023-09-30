Отличились. Два ресторана в Омске попали в список 50 лучших по Сибири

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:43
Стало известно, что 19 омских ресторанов внесли в лонг-лист Национальной ресторанной премии WHERETOEAT SIBERIA 2023. При этом два заведения попали в топ-50. Речь идет о ресторанах Nana и «Осип Терлеев».
Их выбирали из 176 сибирских заведений с помощью тайного голосования. Первый ресторан — гранд-бистро грузинской кухни — впервые участвовал в премии. Он открылся год назад на Иртышской набережной. Одним из совладельцев является Антон Назаренко, который занимается сетью пиццерий «Пиццот». «Осип Терлеев» принадлежит бизнесмену Юрию Чащину. Он второй год подряд попадает в шорт-лист среди сибирских ресторанов.
В лонг-лист вошли омские заведения Pinzeria by Bontempi, Azia.ты, Skopin, «Место про тесто», «Метаморфозы», BASE, «Осип Терлеев», «Оскар», «Пиццот», «Рамен с уткой», «семь.ноль.ноль», «Сенкевич», La Riviera, «Гении пьют кофе», «Гурман», «У Беллуччи круче», «Два Поэта», «Джованни» и Nanа.
Победителей премии из шорт-листа объявят в середине октября. Отметим, что премия учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов.