Дождь, туман и тепло. Омичам рассказали, какой будет погода в начале октября

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:23
В Обь-Иртышском УГМС сообщили, какая погода будет в последний день сентября в Омской области. Также синоптики спрогнозировали, чего ждать местным жителям от начала октября.
По их данным, сегодня, 30 сентября, в северных районах температура понизится до +6… +11 градусов, возможен небольшой дождь. На остальной части региона днем будет +12… +17. В черте города вероятны осадки в виде дождя.
«В начале октября под влиянием антициклона установится сухая и солнечная погода с большим суточным ходом температуры воздуха. Ночью и утром местами ожидается туман», — рассказала начальник Гидрометцентра «Обь-Иртышское УГМС» Людмила Литовкина.
Новый месяц начнется с ночных заморозков до 0… +5 градусов. При прояснении может быть и -6. В светлое время суток воздух будет прогреваться до +13… +18 градусов.
В воскресенье, 1 октября, ночью столбик термометра покажет +1… -1, а в дневное время — +12… +14 градусов. Осадков не ожидается. В понедельник, 2 октября, температура воздуха днем в Омской области составит +13… +18 градусов. Ночью возможны заморозки до -5 и туман.