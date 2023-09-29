Врач рассказала о потенциальных рисках нанопластики волос

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Во время процедуры салонный мастер наносит питательный протеиновый концентрат на всю длину волос, исключая корни, чтобы сохранить объем. Состав оставляется на волосах на определенное время, после чего частично смывается, при этом сохраняется около 30% средства. Затем волосы высушивают феном и вытягивают утюжком для укладки. После процедуры волосы должны стать блестящими, крепкими, послушными и прямыми. Эффект обычно держится около полугода, пишет Pravda.Ru.
В отличие от старых методов выпрямления волос, средства для нанопластики не содержат формальдегида и других токсичных веществ, которые могут вызывать аллергическую реакцию и проблемы с дыхательной системой. Вместо этого они используют кератин, коллаген, аминокислоты и масла для достижения эффекта. Однако, производители могут преувеличивать безопасность и эффективность своих средств.
В составе средств для нанопластики могут быть синтетические компоненты, которые могут вызывать раздражение кожи у людей с чувствительной кожей. Кроме того, некоторые средства содержат синтетический аналог витамина Е, который может вызывать аллергическую реакцию у людей, склонных к аллергии.
Хотя нет явных противопоказаний для проведения нанопластики волос, детям, беременным женщинам и аллергикам лучше воздержаться от этой процедуры. Важно выбирать проверенные салоны красоты и компетентных мастеров, чтобы защитить волосы и кожу головы от возможных химических и термических повреждений.
Нанопластику волос рекомендуют людям с проблемами слабых, ломких и тусклых волос. Однако, стоит понимать, что любая процедура по уходу за волосами лишь временно маскирует проблемы, но не решает их причину. Например, состояние волос может ухудшаться из-за недостатка определенных питательных веществ в организме. Поэтому стоит обратиться к лабораторным исследованиям и анализам, чтобы выяснить, какие дефицитные вещества могут влиять на состояние волос и сохранить их естественную красоту.