Врач рассказала о потенциальных рисках нанопластики волос

Во время процедуры салонный мастер наносит питательный протеиновый концентрат на всю длину волос, исключая корни, чтобы сохранить объем. Состав оставляется на волосах на определенное время, после чего частично смывается, при этом сохраняется около 30% средства. Затем волосы высушивают феном и вытягивают утюжком для укладки. После процедуры волосы должны стать блестящими, крепкими, послушными и прямыми. Эффект обычно держится около полугода, пишет Pravda.Ru.