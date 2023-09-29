Врач перечислила продукты питания для улучшения работы мозга

Mind-диета была изучена на более чем 1 000 испытуемых в течение 10 лет и доказала свою эффективность. Участники, которые придерживались этой диеты, показали лучшие результаты, чем те, кто не следовал рекомендациям. Однако, помимо правильного питания, также важно заниматься физическими упражнениями, высыпаться, проводить время на свежем воздухе и научиться справляться со стрессом без вреда для психики.