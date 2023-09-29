Врач перечислила продукты питания для улучшения работы мозга

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Ученые заметили, что помимо чтения и решения задач, коррекция питания также способствует умственному развитию. Врач рассказала о продуктах, богатых витаминами (особенно B6 и B12), минералами (железо, магний, цинк) и жирными кислотами омега-3. Эти вещества обеспечивают питание мозга, укрепляют связи между нейронами и защищают клетки от повреждений, пишет Pravda.Ru.
Рекомендуется придерживаться mind-диеты, которая основана на средиземноморской и DASH-диете. Она предполагает употребление цельнозерновых продуктов, овощей, листовой зелени, орехов, бобовых, ягод, птицы и рыбы. Оливковое масло используется в качестве заправки для салатов и горячих блюд. При этом есть ограничения на потребление сладостей, выпечки, красного мяса, сыра и жареных продуктов.
Mind-диета была изучена на более чем 1 000 испытуемых в течение 10 лет и доказала свою эффективность. Участники, которые придерживались этой диеты, показали лучшие результаты, чем те, кто не следовал рекомендациям. Однако, помимо правильного питания, также важно заниматься физическими упражнениями, высыпаться, проводить время на свежем воздухе и научиться справляться со стрессом без вреда для психики.