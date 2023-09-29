В Омской области открыли вакансии председателей районных судов

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
В Квалификационной коллегии судей Омской области сообщили об открытых вакансиях судей.
В Москаленском и Одесском районных судах вакантны места председателей. Судья требуется в Кировский районный суд Омска. Также открыты вакансии мировых судей в Кормиловском и Марьяновском муниципальных районах.
Заявки от кандидатов принимают до 30 октября.
Ранее Город55 сообщал, что судью Арбитражного суда Омской области уволили за появление на работе в пьяном виде.