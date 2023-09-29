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Published Сегодня, 09:30

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Updated Сегодня, 09:32

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В Омской области открыли вакансии председателей районных судов

29 сентября 2023, 09:30
Фото: 1MI
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Также требуются мировые судьи и судья в Кировский районный суд Омска. Заявки от кандидатов принимают до 30 октября.

В Квалификационной коллегии судей Омской области сообщили об открытых вакансиях судей.

В Москаленском и Одесском районных судах вакантны места председателей. Судья требуется в Кировский районный суд Омска. Также открыты вакансии мировых судей в Кормиловском и Марьяновском муниципальных районах.

Заявки от кандидатов принимают до 30 октября.

Ранее Город55 сообщал, что судью Арбитражного суда Омской области уволили за появление на работе в пьяном виде.

«Дуру из меня делаете?». Судью из Омска уволили за работу в пьяном виде
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#Работа#Омск#Омская область#Суд#Судья#Вакансии#Евгений Игишев#Председатель
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