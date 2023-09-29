В Омском районе не только построят новый водопровод, но и отремонтируют соцобъекты

Об этом стало известно вчера, 28 сентября, во время заседания правительства Омской области. Как уже сообщал Город55, кабмин принял решение направить порядка 900 млн рублей на строительство нового водопровода до Красноярки и Чернолучья. Он позволит обеспечить качественной питьевой водой всю курортную зону, где расположено более 43 детских оздоровительных лагерей, профилакториев и санаториев и постоянно проживает более 6 000 местных жителей. Работы должны завершить до 2025 года.