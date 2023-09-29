В Омском районе не только построят новый водопровод, но и отремонтируют соцобъекты

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Об этом стало известно вчера, 28 сентября, во время заседания правительства Омской области. Как уже сообщал Город55, кабмин принял решение направить порядка 900 млн рублей на строительство нового водопровода до Красноярки и Чернолучья. Он позволит обеспечить качественной питьевой водой всю курортную зону, где расположено более 43 детских оздоровительных лагерей, профилакториев и санаториев и постоянно проживает более 6 000 местных жителей. Работы должны завершить до 2025 года.
Кроме того, дополнительные средства были выделены на ремонт социальных объектов.
«Распределена очередная дотация в 32,3 млн рублей на реализацию тех мероприятий, которые жители обозначили как приоритетные на встречах с губернатором Омской области Виталием Хоценко в ходе его рабочих поездок», — прокомментировал глава Омского района Геннадий Долматов.
Чиновник рассказал, что субсидию направят на ремонт крыш домов культуры в Надеждино и Новотроицком, ремонт спортивной базы в поселке Ключи, замену окон в средней школе села Усть-Заостровка, на установку пожарной сигнализации в доме культуры села Покровка, а также на приобретение экипировки для хоккейной команды Ачаирского сельского поселения.
Глава пригорода подчеркнул, что средства распределяются поэтапно, по мере определения путей решения той или иной проблемы и оценки соответствующих расходов.