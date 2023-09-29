Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

В Омском районе не только построят новый водопровод, но и отремонтируют соцобъекты

В Омском районе не только построят новый водопровод, но и отремонтируют соцобъекты

29 сентября 2023, 04:23
Фото: 1MI
Работы проведут благодаря дополнительному финансированию из регионального и федерального бюджетов.

Об этом стало известно вчера, 28 сентября, во время заседания правительства Омской области. Как уже сообщал Город55, кабмин принял решение направить порядка 900 млн рублей на строительство нового водопровода до Красноярки и Чернолучья. Он позволит обеспечить качественной питьевой водой всю курортную зону, где расположено более 43 детских оздоровительных лагерей, профилакториев и санаториев и постоянно проживает более 6 000 местных жителей. Работы должны завершить до 2025 года.

Кроме того, дополнительные средства были выделены на ремонт социальных объектов.

«Распределена очередная дотация в 32,3 млн рублей на реализацию тех мероприятий, которые жители обозначили как приоритетные на встречах с губернатором Омской области Виталием Хоценко в ходе его рабочих поездок», — прокомментировал глава Омского района Геннадий Долматов.

Чиновник рассказал, что субсидию направят на ремонт крыш домов культуры в Надеждино и Новотроицком, ремонт спортивной базы в поселке Ключи, замену окон в средней школе села Усть-Заостровка, на установку пожарной сигнализации в доме культуры села Покровка, а также на приобретение экипировки для хоккейной команды Ачаирского сельского поселения.

Глава пригорода подчеркнул, что средства распределяются поэтапно, по мере определения путей решения той или иной проблемы и оценки соответствующих расходов.

#Общество#Экономика#Омская область#Строительство#Омский район#Важное
Подпишитесь
Эвакуация в Марьяновку. В Омске пройдет тренировка по гражданской обороне
Сегодня, 05:38
«Накинули 15 суток». Кара-Мурзе* продлили пребывание в ШИЗО в омской колонии
Вчера, 11:55
«Перелазят через забор». В Омской области дети ходят в школу по проезжей части
Вчера, 11:44
«Газпромбанк» выкупил омскую «МЕГУ»
Вчера, 09:35
Третья очередь. «Бруснике» одобрили проект строительства еще одной многоэтажки
Сегодня, 04:49
С омского депобразования взыщут 80 тысяч за увольнение директора школы в Амуре-2
Сегодня, 05:03