В Омске родители детей-инвалидов будут получать компенсацию за питание в школе

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Теперь, согласно поправке в Кодексе о социальной защите отдельных категорий граждан, один из родителей ребенка-инвалида имеет право на получение выплат, компенсирующих питание в образовательном учреждении.
Это нововведение касается детей с ограниченными возможностями, которые обучаются по программам начального, основного и среднего образования в в государственных или муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Омской области.
Компенсация будет ежемесячной. Ее размер и порядок порядок получения определится правительством Омской области.