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Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

В Омске родители детей-инвалидов будут получать компенсацию за питание в школе

В Омске родители детей-инвалидов будут получать компенсацию за питание в школе

29 сентября 2023, 13:47
Фото: 1MI
Такие изменения были внесены в статью №47 Кодекса Омской области и вступят в силу с 1 января 2024 года.

Теперь, согласно поправке в Кодексе о социальной защите отдельных категорий граждан, один из родителей ребенка-инвалида имеет право на получение выплат, компенсирующих питание в образовательном учреждении.

Это нововведение касается детей с ограниченными возможностями, которые обучаются по программам начального, основного и среднего образования в в государственных или муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Омской области.

Компенсация будет ежемесячной. Ее размер и порядок порядок получения определится правительством Омской области.

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#Омск#Омская область#Инвалиды#Дети#Закон#Новости#Анастасия Баянова#Изменение в статье#Статья
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