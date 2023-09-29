В Омске на улице Масленникова хотят достроить гараж с овощехранилищем

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Как стало известно Городу55, в Омске собираются завершить один из объектов незавершенного строительства. Речь идет о двухэтажном гараже с овощехранилищем на пересечении улиц Масленникова и Шебалдина в Октябрьском округе.
На территории площадью 2598 кв. м с кадастровым номером 55:36:120301:2327, где и находится долгострой, хотят уменьшить минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений до 0 км. Соответствующая информация появилась в проекте постановления омской мэрии.
В пресс-службе администрации Городу55 сообщили, что за разрешением обратилась арендатор земельного участка Рудаева Н. С.
«Получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо для завершения строительства объекта незавершенного строительства, находящегося в собственности заявителя, в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка „Хранение автотранспорта (код 2.7.1)“», — уточнили в мэрии.
Добавим, что по данным открытых источников, в Омске есть один индивидуальный предприниматель Рудаева Н. С. ИП омичка зарегистрировала 6 сентября 2023 года. Специализируется она на покупке и продаже собственного недвижимого имущества.
Ранее Город55 рассказывал о провалившихся торгах по продаже долгостроя у «Зеленого острова». Административное здание начинала строить компания «Восточное солнце», принадлежавшая китайцу У Цинлу.