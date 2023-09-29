Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Иллюстрация

В Омске на улице Масленникова хотят достроить гараж с овощехранилищем

29 сентября 2023, 10:06
Фото: 1MI
Иллюстрация
Арендатор участка обратилась в городскую администрацию за разрешением на отклонение от предельных параметров строительства.

Как стало известно Городу55, в Омске собираются завершить один из объектов незавершенного строительства. Речь идет о двухэтажном гараже с овощехранилищем на пересечении улиц Масленникова и Шебалдина в Октябрьском округе.

На территории площадью 2598 кв. м с кадастровым номером 55:36:120301:2327, где и находится долгострой, хотят уменьшить минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений до 0 км. Соответствующая информация появилась в проекте постановления омской мэрии.

Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

В пресс-службе администрации Городу55 сообщили, что за разрешением обратилась арендатор земельного участка Рудаева Н. С.

«Получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо для завершения строительства объекта незавершенного строительства, находящегося в собственности заявителя, в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка „Хранение автотранспорта (код 2.7.1)“», — уточнили в мэрии.

Добавим, что по данным открытых источников, в Омске есть один индивидуальный предприниматель Рудаева Н. С. ИП омичка зарегистрировала 6 сентября 2023 года. Специализируется она на покупке и продаже собственного недвижимого имущества.

Ранее Город55 рассказывал о провалившихся торгах по продаже долгостроя у «Зеленого острова». Административное здание начинала строить компания «Восточное солнце», принадлежавшая китайцу У Цинлу.

Провальные торги. В Омске не нашлось покупателя для долгостроя у «Зеленого острова»
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Строительство#Долгострой#Новости#Департамент архитектуры#Разрешение#Юлия Истомина
Подпишитесь
Эвакуация в Марьяновку. В Омске пройдет тренировка по гражданской обороне
Сегодня, 05:38
В Генштабе рассказали, что у них нет планов по дополнительной мобилизации
Сегодня, 06:27
Омичам приходят предписания о поверке счетчиков воды. Объясняем, что с ними не так
Сегодня, 08:37
«Уральские авиалинии» выплатили компенсации почти всем пассажирам рейса Сочи-Омск
Сегодня, 09:50
Третья очередь. «Бруснике» одобрили проект строительства еще одной многоэтажки
Сегодня, 04:49
С омского депобразования взыщут 80 тысяч за увольнение директора школы в Амуре-2
Сегодня, 05:03