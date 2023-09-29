В Омске будут судить бизнесменов за кражу 99 миллионов у обманутых дольщиков

По версии следствия, с 2014 по 2020 годы строился многоквартирный дом на Перелета в ЖК «Квартал романтиков». Для этого использовались деньги больше 300 дольщиков на общую сумму больше 364 млн рублей. Также в проект вложили средства подрядчиков, которые вложились в поставку материалов и выполнение работ (больше 28 млн рублей). Часть денег дольщиков действительно были вложены в строительство, а 99 млн рублей были похищены.