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Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

иллюстрация

В Омске будут судить бизнесменов за кражу 99 миллионов у обманутых дольщиков

29 сентября 2023, 04:35
Фото: Город55
иллюстрация
Часть средств предприниматели действительно вложили в строительство дома.

В прокуратуре Омской области рассказали об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении двух бывших директоров ООО «Красноярская промышленная компания». Их обвиняют в крупном мошенничестве.

По версии следствия, с 2014 по 2020 годы строился многоквартирный дом на Перелета в ЖК «Квартал романтиков». Для этого использовались деньги больше 300 дольщиков на общую сумму больше 364 млн рублей. Также в проект вложили средства подрядчиков, которые вложились в поставку материалов и выполнение работ (больше 28 млн рублей). Часть денег дольщиков действительно были вложены в строительство, а 99 млн рублей были похищены.

«Потерпевшими от действий обвиняемых признаны 154 омича, так и не получившие долгожданные квартиры в жилом доме. Гражданами заявлены иски для возмещения причиненного», — сообщили в пресс-центре регионального УМВД.

Суд наложил арест на имущество 46-летнего и 44-летнего предпринимателей, в том числе оформленное на третьих лиц, на общую сумму 142 млн рублей.

Советский районный суд рассмотрит уголовное дело.

Готов на 20%. На достройку омского дома со 167 дольщиками выделили 471,5 млн рублей
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#Омск#Омская область#Суд#Мошенничество#Прокуратура Омской области#Уголовное дело#Обманутые дольщики#Расследование#Новости#Алина Ясинская
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