В Омске будут судить бизнесменов за кражу 99 миллионов у обманутых дольщиков

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
В прокуратуре Омской области рассказали об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении двух бывших директоров ООО «Красноярская промышленная компания». Их обвиняют в крупном мошенничестве.
По версии следствия, с 2014 по 2020 годы строился многоквартирный дом на Перелета в ЖК «Квартал романтиков». Для этого использовались деньги больше 300 дольщиков на общую сумму больше 364 млн рублей. Также в проект вложили средства подрядчиков, которые вложились в поставку материалов и выполнение работ (больше 28 млн рублей). Часть денег дольщиков действительно были вложены в строительство, а 99 млн рублей были похищены.
«Потерпевшими от действий обвиняемых признаны 154 омича, так и не получившие долгожданные квартиры в жилом доме. Гражданами заявлены иски для возмещения причиненного», — сообщили в пресс-центре регионального УМВД.
Суд наложил арест на имущество 46-летнего и 44-летнего предпринимателей, в том числе оформленное на третьих лиц, на общую сумму 142 млн рублей.
Советский районный суд рассмотрит уголовное дело.