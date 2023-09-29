В Гильдии риелторов России заявили о замедлении роста цен на квартиры

Он отметил, что сделки по недвижимости всё равно будут оформляться, но рост цен замедлится до конца года. Причиной этого станет высокая ипотечная ставка, благодаря которой сделки на вторичном рынке станут практически невозможными. Ему также удалось предсказать увеличение доли льготной ипотеки, которая сейчас составляет 70-80% от общего объёма выдаваемой ипотеки, пишет Pravda.Ru.