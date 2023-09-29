В Гильдии риелторов России заявили о замедлении роста цен на квартиры

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Он отметил, что сделки по недвижимости всё равно будут оформляться, но рост цен замедлится до конца года. Причиной этого станет высокая ипотечная ставка, благодаря которой сделки на вторичном рынке станут практически невозможными. Ему также удалось предсказать увеличение доли льготной ипотеки, которая сейчас составляет 70-80% от общего объёма выдаваемой ипотеки, пишет Pravda.Ru.
Льготную ипотеку могут получить многодетные семьи, жители сёл, Дальнего Востока, работники IT-сферы, учителя и медработники по льготным программам. Апрелев также отметил, что на рынке сейчас наблюдается ажиотаж из-за повышения ставок Центробанком, но это уже заканчивается.