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Published Сегодня, 10:09

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Updated Сегодня, 10:28

В Гильдии риелторов России заявили о замедлении роста цен на квартиры

29 сентября 2023, 10:09
Константин Апрелев, вице-президент Гильдии риелторов России, заявил, что в последний квартал 2023 года ожидается замедление роста цен на квартиры и сокращение спроса на жилье.

Он отметил, что сделки по недвижимости всё равно будут оформляться, но рост цен замедлится до конца года. Причиной этого станет высокая ипотечная ставка, благодаря которой сделки на вторичном рынке станут практически невозможными. Ему также удалось предсказать увеличение доли льготной ипотеки, которая сейчас составляет 70-80% от общего объёма выдаваемой ипотеки, пишет Pravda.Ru.

Льготную ипотеку могут получить многодетные семьи, жители сёл, Дальнего Востока, работники IT-сферы, учителя и медработники по льготным программам. Апрелев также отметил, что на рынке сейчас наблюдается ажиотаж из-за повышения ставок Центробанком, но это уже заканчивается.

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