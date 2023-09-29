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Стройплощадка «Брусники»

Третья очередь. «Бруснике» одобрили проект строительства еще одной многоэтажки

29 сентября 2023, 04:49
Фото: Город55
Стройплощадка «Брусники»

В Омске «Бруснике» одобрили проект строительства еще одного дома на Левобережье

Разработкой проектной документации занималась екатеринбургская компания «Авалон».

Городу55 стало известно, что екатеринбургский девелопер «Брусника» готовится к строительству третьей очереди жилья в «Кварталах Драверта». Филиалу ООО «Брусника» в Омске выдали положительное заключение экспертизы на проект строительства многоквартирного жилого дома №3 в границах улиц 3-я Островская, Шаронова, Крупской и 1-я Рыбачья. В качестве экспертной организации выступило ООО «Комплексная экспертиза проектной документации».

Новый многоэтажный дом на улице Крупской будет дополнен объектами обслуживания жилой застройки и автостоянкой. Разработку проектной документации «Брусника» доверила компании из Екатеринбурга — «Проектному бюро „Авалон“». Фирма существует с 2014 года, ее владельцем значится Данил Кунников. В прошлом году чистая прибыль «Проектного бюро» увеличилась на 75% до 4,6 млн рублей.

Отметим, что в настоящий момент ООО «Брусника» находится в процессе реорганизации, к нему собираются присоединять другие юрлица. По итогам 2022 года выручка екатеринбургского застройщика составила 24 млрд рублей, увеличившись на 21%, чистая прибыль выросла на 969%, до 177 млн рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что депарх выдал «Бруснике» разрешение на строительство элитной многоэтажки на 338 квартир. Дом появится на улице Крупской. Помимо квартир в нем будет автостоянка площадью 2 123,27 кв. м, 241 кладовая, 17 офисных помещений и три торговых точки.

На омском Левобережье появится элитная многоэтажка от застройщика «Брусника»
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#Общество#Омск#Строительство#Застройщик#Проект#Многоквартирный дом#Новости#Экспертиза#Брусника#Юлия Истомина
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