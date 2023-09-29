Третья очередь. «Бруснике» одобрили проект строительства еще одной многоэтажки

Новый многоэтажный дом на улице Крупской будет дополнен объектами обслуживания жилой застройки и автостоянкой. Разработку проектной документации «Брусника» доверила компании из Екатеринбурга — «Проектному бюро „Авалон“». Фирма существует с 2014 года, ее владельцем значится Данил Кунников. В прошлом году чистая прибыль «Проектного бюро» увеличилась на 75% до 4,6 млн рублей.