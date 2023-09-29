Топ-5 самых необычных роботов

Одним из самых интересных примеров являются роботы-собаки. Первые прототипы таких роботов появились еще в 60-х годах и использовались в основном для военных целей. Японская компания SONY начала серьезно заниматься разработкой роботов-собак и в 1993 году представила роботизированную собаку AIBO. Этот проект вызвал большой интерес, и роботы-собаки стали популярными как в игрушечной индустрии, так и в сфере PR-кампаний. Компания SONY продолжает развивать свою разработку, представив в 2017 году модель собаки, полностью вписавшуюся в концепцию интернета вещей.