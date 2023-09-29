Топ-5 самых необычных роботов

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Насколько эти роботы функциональны, рассказал читателям Pravda. Ru основатель и СЕО компании Mirey Robotics Андрей Наташкин.
Одним из самых интересных примеров являются роботы-собаки. Первые прототипы таких роботов появились еще в 60-х годах и использовались в основном для военных целей. Японская компания SONY начала серьезно заниматься разработкой роботов-собак и в 1993 году представила роботизированную собаку AIBO. Этот проект вызвал большой интерес, и роботы-собаки стали популярными как в игрушечной индустрии, так и в сфере PR-кампаний. Компания SONY продолжает развивать свою разработку, представив в 2017 году модель собаки, полностью вписавшуюся в концепцию интернета вещей.
Разработка роботов-помощников по домашнему хозяйству тоже активно продвигается. Одним из самых известных примеров является робот PR2 от компании Willow Garage, который может выполнять различные задачи в доме, от нарезки фруктов до загрузки белья в стиральную машину. Еще одна интересная разработка — это робот-садовник Wall-Ye из Франции, который контролирует урожай и может использоваться как для личного, так и для аграрного сектора.
Время пандемии коронавируса актуализировало удаленные технологии, и роботы телеприсутствия стали особенно востребованными. Один из таких роботов — Wehead, который может воспроизводить все элементы личной встречи благодаря нескольким дисплеям и механизмам вращения. Робот передает лицо собеседника в натуральную величину и эмоции, обеспечивая полноценное общение из любой точки мира.
Человекоподобные роботы, или андроиды, представляют собой одно из самых сложных направлений робототехники. Один из наиболее успешных проектов в этой области — робот София, разработанный в Гонконге. София может копировать жесты и эмоции, отвечать на вопросы и даже получила гражданство Саудовской Аравии. Еще один интересный пример — человекоподобный робот Ameca из Великобритании.
Роботы-игроки тоже нашли свое место в робототехнике. Например, робот TOSY из Вьетнама, который умеет играть в настольный теннис благодаря искусственному интеллекту. Также существуют роботы для других спортивных игр, таких как гимнастика, бег, прыжки и футбол.
Таким образом, робототехника продолжает развиваться, предлагая нам все новые и необычные модели роботов, которые могут помочь нам в различных сферах жизни.