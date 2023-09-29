Стало известно о начале всероссийской акции «Цифровой Диктант»

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Известно, что пользователи смогут проверить свой личный уровень цифровых знаний как в онлайн-, так и в офлайн-формате. В первый день диктант написали около 35 тысяч человек. Об этом пишет rostovgazeta.
В роли организатора акции выступает РАЭК, соорганизаторами стали АНО «Цифровая экономика» и Народный фронт (НФ). Диктант проходит под эгидой Минцифры России и департамента информационных технологий Москвы. Всероссийская акция организована в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика РФ». Роль генерального партнера выполняет платформа «Авито». Информационный партнер — медиахолдинг 1MI.
Организаторы и партнеры акции рассказали о приоритетных направлениях деятельности на этот год и обсудили успехи прошлого сезона. Беседа состоялась в формате ток-шоу, ведущим которого стал Сергей Гребенников, директор РАЭК и идеолог диктанта.
Одной из приоритетных целей проекта, по словам организаторов тестирования, является знакомство россиян с отечественными цифровыми сервисами и продуктами. Возможность пройти тестирование есть у представителей всех возрастных групп от 10 лет и старше. Участники диктанта смогут проверить свои знания в четырех категориях: цифровые компетенции, цифровое потребление, цифровая безопасность, новые технологии.
Гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко указал, что всероссийская акция пользуется поддержкой технологических лидеров России, государства и бизнес-сообщества.
Всероссийскую акцию широко поддерживают во всех регионах нашей страны. Представители некоторых из них стали участниками церемонии открытия.
За время проведения диктанта образовательные мероприятия, лекции и мастер-классы пройдут во всех регионах РФ.
Ознакомиться с календарем мероприятий, посвященных цифровой грамотности, можно на официальном сайте акции: ЦифровойДиктант.рф.