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Published Сегодня, 17:05

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Updated Сегодня, 17:06

Стало известно о начале всероссийской акции «Цифровой Диктант»

Стало известно о начале всероссийской акции «Цифровой Диктант»

29 сентября 2023, 17:05
Фото: РАЭК
29 сентября стартовал «Цифровой Диктант». Самая масштабная всероссийская акция по проверке знаний в сфере интернет-технологий будет продолжаться до 15 октября 2023 года.

Известно, что пользователи смогут проверить свой личный уровень цифровых знаний как в онлайн-, так и в офлайн-формате. В первый день диктант написали около 35 тысяч человек. Об этом пишет rostovgazeta.

В роли организатора акции выступает РАЭК, соорганизаторами стали АНО «Цифровая экономика» и Народный фронт (НФ). Диктант проходит под эгидой Минцифры России и департамента информационных технологий Москвы. Всероссийская акция организована в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика РФ». Роль генерального партнера выполняет платформа «Авито». Информационный партнер — медиахолдинг 1MI.

Организаторы и партнеры акции рассказали о приоритетных направлениях деятельности на этот год и обсудили успехи прошлого сезона. Беседа состоялась в формате ток-шоу, ведущим которого стал Сергей Гребенников, директор РАЭК и идеолог диктанта.

Одной из приоритетных целей проекта, по словам организаторов тестирования, является знакомство россиян с отечественными цифровыми сервисами и продуктами. Возможность пройти тестирование есть у представителей всех возрастных групп от 10 лет и старше. Участники диктанта смогут проверить свои знания в четырех категориях: цифровые компетенции, цифровое потребление, цифровая безопасность, новые технологии.

Гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко указал, что всероссийская акция пользуется поддержкой технологических лидеров России, государства и бизнес-сообщества.

Всероссийскую акцию широко поддерживают во всех регионах нашей страны. Представители некоторых из них стали участниками церемонии открытия.

За время проведения диктанта образовательные мероприятия, лекции и мастер-классы пройдут во всех регионах РФ.

Ознакомиться с календарем мероприятий, посвященных цифровой грамотности, можно на официальном сайте акции: ЦифровойДиктант.рф.

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