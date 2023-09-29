Самой пожилой жительнице Омской области исполнилось в этом году 107 лет

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В омском отделении Социального фонда РФ представили данные о долгожителях региона. В общей сложности пенсию получают 557 379 жителей Омской области. Из них 91,8 тыс человек продолжают работать (16%).
Большинство пенсионеров проживает в Омске (323 272 человек). Самая пожилая омичка отметила в июле 2023 года 107-летие. Она живет в Большереченском районе. Еще две долгожительницы, которым по 105 лет, зарегистрированы в Советском округе.
«Количество столетних жителей региона неуклонно увеличивается — в прошлом году вековых юбиляров было 62, а еще за год до этого — „всего“ 40!», — отметили в пресс-службе Социального фонда РФ.
Мужчине-долгожителю, проживающему в Центральном округе, исполнилось 103 года. По последним данным, 71 житель Омской области достиг отметки 100 лет и старше, в том числе семь мужчин и 64 женщины.