Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

иллюстрация

Самой пожилой жительнице Омской области исполнилось в этом году 107 лет

29 сентября 2023, 06:29
Фото: Город55
иллюстрация
Женщин-долгожительниц больше, чем мужчин.

В омском отделении Социального фонда РФ представили данные о долгожителях региона. В общей сложности пенсию получают 557 379 жителей Омской области. Из них 91,8 тыс человек продолжают работать (16%).

Большинство пенсионеров проживает в Омске (323 272 человек). Самая пожилая омичка отметила в июле 2023 года 107-летие. Она живет в Большереченском районе. Еще две долгожительницы, которым по 105 лет, зарегистрированы в Советском округе.

«Количество столетних жителей региона неуклонно увеличивается — в прошлом году вековых юбиляров было 62, а еще за год до этого — „всего“ 40!», — отметили в пресс-службе Социального фонда РФ.

Мужчине-долгожителю, проживающему в Центральном округе, исполнилось 103 года. По последним данным, 71 житель Омской области достиг отметки 100 лет и старше, в том числе семь мужчин и 64 женщины.

В Омской области за 2 года количество пенсионеров уменьшилось на 20 тысяч человек
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Пенсионеры#Пенсия#Новости#Алина Ясинская
Подпишитесь
Эвакуация в Марьяновку. В Омске пройдет тренировка по гражданской обороне
Сегодня, 05:38
В Генштабе рассказали, что у них нет планов по дополнительной мобилизации
Сегодня, 06:27
«Перелазят через забор». В Омской области дети ходят в школу по проезжей части
Вчера, 11:44
Третья очередь. «Бруснике» одобрили проект строительства еще одной многоэтажки
Сегодня, 04:49
С омского депобразования взыщут 80 тысяч за увольнение директора школы в Амуре-2
Сегодня, 05:03