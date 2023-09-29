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Posted 29 сентября 2023, 13:14

Published 29 сентября 2023, 13:14

Modified 29 сентября 2023, 13:17

Updated 29 сентября 2023, 13:17

Иллюстрация

Расправился молотком и телевизором. Появились фото с места жестокого убийства в Омске

29 сентября 2023, 13:14
Фото: 1MI. Иллюстрация

В сети появились фотографии с места жестокого убийства в Омске

Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства убийства.

Сейчас проводятся допросы очевидцев происшествия, а также иные следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления. Следственным управлением Следственного комитета России по Омской области уже возбуждено уголовное дело.

На фотографии, которую опубликовали в официальном сообществе СУ СК РФ по региону, видны многочисленные следы крови, а также лежащий на полу электрический прибор, вероятно, являющийся одним из орудий убийства.

Напомним, что жестокое преступление произошло вчера, 27 сентября, в малосемейке на улице Комсомольский городок, 3А. Тело мужчины нашли на полу в коридоре без признаков жизни. Оказалось, что убийство совершил его сосед, ранее судимый. Он бил потерпевшего молотком, телевизором, а после засунул в рот мужчине шланг с водой.

Омич заступился за соседок и получил смертельные удары молотком и телевизором
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Убийство#Уголовное дело#Новости#Жестокость#Жестокая расправа#Убийца#Жестокое убийство
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