Ортопед рассказал, почему стоячая работа опасна для здоровья

Длительное стояние может привести к изменению распределения крови в конечностях, что в свою очередь может вызвать сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, стоячая работа оказывает значительное давление на суставы и мышцы ног, что может вызывать боли и повреждения суставов. Удержание тела в вертикальном положении требует значительных мышечных усилий, что может вызывать усталость и дискомфорт в мышцах ног, спины и шеи.