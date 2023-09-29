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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Ортопед рассказал, почему стоячая работа опасна для здоровья

29 сентября 2023, 09:54
Ежедневное нахождение в положении стоя в течение долгих часов может вызывать различные проблемы со здоровьем. Например, хроническая боль в спине может быть вызвана нарушением осанки при длительном стоянии. Увеличивается давление на позвоночник и возникает боль.

Длительное стояние также может привести к варикозному расширению вен. Клапаны вен перегружаются и не могут остановить обратное движение крови. Кроме того, мышцы ног, ответственные за открывание и закрывание клапанов, не сокращаются должным образом, что также приводит к варикозному расширению вен и его симптомам — боли и отеку. Об этом Pravda.Ru рассказал травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов Михаил Игнатов.

Длительное стояние может привести к изменению распределения крови в конечностях, что в свою очередь может вызвать сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, стоячая работа оказывает значительное давление на суставы и мышцы ног, что может вызывать боли и повреждения суставов. Удержание тела в вертикальном положении требует значительных мышечных усилий, что может вызывать усталость и дискомфорт в мышцах ног, спины и шеи.

Чтобы избежать проблем со здоровьем при длительном стоянии на рабочем месте, можно применять несколько рекомендаций. Во время перерывов рекомендуется садиться, поднимать ноги, разминочные упражнения и растяжку мышц. Также полезно снимать обувь и массировать пальцы ног для восстановления кровообращения.

Регулярное движение также поможет снизить риски, связанные с длительным стоянием. Во время стоячей работы рекомендуется периодически перемещаться и делать небольшие прогулки на свежем воздухе во время обеденного перерыва.

Ношение компрессионного трикотажа может усилить кровоток и уменьшить отеки в ногах. Ортопедическая обувь с амортизирующими элементами также может снизить негативное воздействие от длительного стояния.

Укрепление мышечного корсета и пресса также может помочь при стоячей работе. Сильные мышцы брюшного пресса способствуют правильной осанке и поддержке тела, а мышцы спины помогают держать спину прямо.

Главное, чтобы избежать проблем со здоровьем при длительной стоячей работе — следить за правильной осанкой, равномерно распределять вес на ноги, избегать нагрузки на пятки и держать мышцы живота напряженными.

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