Омского таксиста, обвиняемого в развращении ребенка, отправили на два месяца в СИЗО

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
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Updated Сегодня, 06:01
В Омском районном суде рассмотрели ходатайство следователя об избрании меры пресечения 33-летнему водителю такси. Его обвиняют в преступлении по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия) и п. б ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух несовершеннолетних).
По версии следствия, 23 сентября мужчина в селе Лузино надругался над 13-летней девочкой. Также есть данные о его причастности к нападению на других несовершеннолетних в Омском районе.
Обвиняемого заключат под стражу на два месяца в СИЗО. Пока что судебный акт не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе судов Омской области.
Ранее Город55 писал о шокирующем случае в селе Лузино. С аккаунта местной жительницы было опубликовано объявление о продаже ребенка.