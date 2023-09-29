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Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

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Омского таксиста, обвиняемого в развращении ребенка, отправили на два месяца в СИЗО

29 сентября 2023, 05:28
Фото: Город55
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Есть версия, что мужчина уже совершал подобные преступления ранее.

В Омском районном суде рассмотрели ходатайство следователя об избрании меры пресечения 33-летнему водителю такси. Его обвиняют в преступлении по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия) и п. б ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух несовершеннолетних).

По версии следствия, 23 сентября мужчина в селе Лузино надругался над 13-летней девочкой. Также есть данные о его причастности к нападению на других несовершеннолетних в Омском районе.

Обвиняемого заключат под стражу на два месяца в СИЗО. Пока что судебный акт не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе судов Омской области.

Ранее Город55 писал о шокирующем случае в селе Лузино. С аккаунта местной жительницы было опубликовано объявление о продаже ребенка.

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#Омск#Омская область#Суд#Такси#Уголовное дело#Насильственные действия сексуального характера#Новости#СИЗО#Педофил#Развратные действия#Алина Ясинская
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