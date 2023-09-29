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Published Сегодня, 03:43

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Updated Сегодня, 03:46

иллюстрация

Омский боец Андрей Корешков в третий раз стал папой

29 сентября 2023, 03:43
Фото: Город55
иллюстрация
В семье у спортсмена теперь два сына и дочь.

Стало известно, что у омского спортсмена Андрея Корешкова родился третий ребенок. Об этом рассказали в сообществе школы единоборств «Шторм».

Он назвал мальчика Андреем. Это второй сын в семье. Первенец родился в 2017 году. Также у бойца есть трехлетняя дочь.

«Желаем малышу крепкого здоровья и успехов в познании окружающего мира, а родителям — терпения и больше радостных моментов!» — сообщается в поздравлении.

Напомним, что Андрей Корешков — омский боец без правил, бывший чемпион Bellator в полусредней весовой категории.

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#Общество#Омск#Омская область#Ребенок#Новости#Алина Ясинская
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