Омский боец Андрей Корешков в третий раз стал папой

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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Updated Сегодня, 03:46
Стало известно, что у омского спортсмена Андрея Корешкова родился третий ребенок. Об этом рассказали в сообществе школы единоборств «Шторм».
Он назвал мальчика Андреем. Это второй сын в семье. Первенец родился в 2017 году. Также у бойца есть трехлетняя дочь.
«Желаем малышу крепкого здоровья и успехов в познании окружающего мира, а родителям — терпения и больше радостных моментов!» — сообщается в поздравлении.
Напомним, что Андрей Корешков — омский боец без правил, бывший чемпион Bellator в полусредней весовой категории.