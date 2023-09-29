Омичам приходят предписания о поверке счетчиков воды. Объясняем, что с ними не так

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Омичам снова стали рассылать предписания о необходимости поверки счетчиков воды. Сообщения с предупреждениями не вестись на подобный вид «рекламы» начали появляться в омских пабликах. Город55 спросил у «Росводоканала Омск» и полиции, как следует поступать с этими листовками.
Бумага выглядит как официальный документ — на ней есть изображение двуглавого орла, ссылки на федеральные законы, подпись, красная печать «повторно» и номер телефона, позвонив по которому можно будет оформить заявку на поверку.
«Согласно Федеральному закону от 26.06.2008 № 102-ФЗ „Об обеспечении единства измерений“, а также постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, индивидуальные приборы учета воды должны пройти обязательную метрологическую поверку, без проведения которой приборы считаются непригодными для учета водопотребления», — говорится в документе.
В извещении абонентам предлагают заказать поверку приборов учета воды строго до указанного срока.
«Работы по поверку будут производиться с 25 сентября по 9 октября 2023 года», — сообщается в листовке.
Далее написан номер телефона, по которому можно оформить заявку для проведения поверки в целях соблюдения нормативов пользования приборами учета воды и дальнейшей эксплуатации.
Город55 обратился за комментарием в «Росводоканал Омск». В компании сообщили, что данное предписание не имеет отношения к работе по поверке приборов учета. Объявление имитирует официальные документы с расчетом на доверчивость омичей.
У каждого прибора учета есть свой индивидуальный срок поверки, узнать его можно из паспорта, в котором указано, когда была проведена предыдущая поверка и через какое время ее следует провести в следующий раз. Также эта информация представлена в любой квитанции за холодную воду.
«Счетчики, предназначенные для измерения расхода воды, проходят ее каждые 4-6 лет, в зависимости от модели прибора», — уточнили в пресс-службе омского водоканала.
Сторонние организации при этом не должны требовать установки, замены или поверки приборов учета, установленных в квартирах омичей.
По окончании межповерочного интервала абоненты должны организовать проведение очередной поверки прибора учета. Для этого достаточно обратиться в специализированную организацию с действующей аккредитацией. Проверить наличие необходимых документов потребители могут на сайте Росаккредитации, для этого нужно указать точное название организации или ее ИНН. Сама поверка проводится без снятия учета прибора и занимает не более 15 минут.
«Заявку на поверку приборов учета можно оформить на сайте предприятия или по телефонам сервисного центра 8-913-150-50-40, 8-962-053-00-11, 53-08-79. Работы будут проведены после согласования с абонентом даты и времени. Если результат поверки покажет отклонения в работе счетного механизма на 10-15% в сторону увеличения или уменьшения, такой счетчик признается неисправным и его следует заменить. В этом случае оплата за поверку прибора не взимается», — прокомментировали в «Росводоканале».
Подобные предписания, составленные и подписанные А. В. Кузнецовым, распространяются не только в Омске, но и в других городах. Отличается в них только номер телефона, по которому следует звонить.
В пресс-службе омской полиции Городу55 сообщили, что у них нет информации по пострадавшим. Никаких обращений с жалобами на составителя предписания и организацию, предлагающую услуги по поверке, не поступало. Соответственно, нет никакой информации и по возбуждению административного или уголовного дела.
По информации ведомства, никакого наказания за использование герба и трактовку Федеральных законов в своих интересах авторы листовки не понесут.
Тем не менее, омичей призывают не вестись на уловки сомнительных организаций и заказывать поверку только в надежных, аккредитованных компаниях.