Омичам приходят предписания о поверке счетчиков воды. Объясняем, что с ними не так

«Заявку на поверку приборов учета можно оформить на сайте предприятия или по телефонам сервисного центра 8-913-150-50-40, 8-962-053-00-11, 53-08-79. Работы будут проведены после согласования с абонентом даты и времени. Если результат поверки покажет отклонения в работе счетного механизма на 10-15% в сторону увеличения или уменьшения, такой счетчик признается неисправным и его следует заменить. В этом случае оплата за поверку прибора не взимается», — прокомментировали в «Росводоканале».