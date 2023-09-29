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Posted 29 сентября 2023, 10:00

Published 29 сентября 2023, 10:00

Modified 29 сентября 2023, 10:02

Updated 29 сентября 2023, 10:02

Мэрия Омска выставила на продажу 5 маршруток «Луидор» по 1,5 млн рублей

29 сентября 2023, 10:00
Машины 2018 года выпуска оснащены системой видеонаблюдения и складной аппарелью для перевозки инвалидов.

Омское «Пассажирское предприятие № 8» выставило на продажу пять автобусов марки «Луидор». Машины 2018 года выпуска с механической коробкой передач. Имеется система видеонаблюдения, состоящая из монитора, камер и видеорегистратора. Цена за одну маршрутку — 1,5 млн рублей.

«Имеется место в салоне для перевозки инвалидов (в комплекте предусмотрена складная аппарель)», — говорится в объявлении.

Пассажирское предприятие в 2018 году получило 100 автобусов «Луидор». Автомобили приобрели на условиях финансовой аренды. Часть маршруток позднее сдали из-под муниципального лизинга в аренду частнику.

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#Евгений Игишев#Транспорт#Омск#Мэрия#Омская область#Мэрия Омска#Маршрутки#Продажа#Маршрутное такси
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