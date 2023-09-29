Как отличить «пиролу» от гриппа и ОРВИ?

Омикрон, из которого произошел «пирола», более заразен, но менее опасен для здоровья человека. Он вызывает меньше тяжелых случаев и не приводит к смертности. По словам эксперта, омикрон уже начал распространяться, но это не так страшно, как два года назад с вариантами уханьский и дельта, сообщил Pravda.Ru научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. Мечникова Виталий Зверев.