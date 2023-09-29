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Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Как отличить «пиролу» от гриппа и ОРВИ?

29 сентября 2023, 10:09
В России сейчас появился новый вариант COVID-19, названный «пирола». Вирусологи прогнозируют, что пик заболеваемости этим штаммом наступит через 1,5-2 месяца.

Омикрон, из которого произошел «пирола», более заразен, но менее опасен для здоровья человека. Он вызывает меньше тяжелых случаев и не приводит к смертности. По словам эксперта, омикрон уже начал распространяться, но это не так страшно, как два года назад с вариантами уханьский и дельта, сообщил Pravda.Ru научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. Мечникова Виталий Зверев.

Что касается сравнения «пиролы» с гриппом и ОРВИ, то есть несколько отличий в симптоматике. Грипп начинается резко и быстро, с высокой температурой, головной болью и слабостью. Протекание коронавирусной инфекции более постепенное, без тяжелых симптомов и с незначительным повышением температуры до 37-38 градусов. Отличить «пиролу» от других заболеваний с похожими симптомами можно только в лаборатории.

Сейчас количество пациентов с коронавирусной инфекцией в больницах невелико, и это, как правило, люди с хроническими заболеваниями. Важно заботиться о своем здоровье и лечить хронические болезни, чтобы уменьшить риск тяжелого протекания COVID-19.

Что касается заражаемости, то человек становится заразным через один-два дня после заболевания и может передавать вирус другим людям через чихание. Однако «пирола» менее заразна, чем например корь.

Грипп в настоящее время является серьезной проблемой и протекает тяжелее, чем «пирола». Статистика отличается, так как для гриппа учитываются только случаи, подтвержденные в больничных листах, а для «пиролы» есть вероятность, что умерший уже имел другие хронические заболевания. Главная опасность гриппа заключается в том, что он неизменный, и новые варианты вызывают тяжелые осложнения и высокую смертность.

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