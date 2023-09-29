Как отличить «пиролу» от гриппа и ОРВИ?

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Омикрон, из которого произошел «пирола», более заразен, но менее опасен для здоровья человека. Он вызывает меньше тяжелых случаев и не приводит к смертности. По словам эксперта, омикрон уже начал распространяться, но это не так страшно, как два года назад с вариантами уханьский и дельта, сообщил Pravda.Ru научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. Мечникова Виталий Зверев.
Что касается сравнения «пиролы» с гриппом и ОРВИ, то есть несколько отличий в симптоматике. Грипп начинается резко и быстро, с высокой температурой, головной болью и слабостью. Протекание коронавирусной инфекции более постепенное, без тяжелых симптомов и с незначительным повышением температуры до 37-38 градусов. Отличить «пиролу» от других заболеваний с похожими симптомами можно только в лаборатории.
Сейчас количество пациентов с коронавирусной инфекцией в больницах невелико, и это, как правило, люди с хроническими заболеваниями. Важно заботиться о своем здоровье и лечить хронические болезни, чтобы уменьшить риск тяжелого протекания COVID-19.
Что касается заражаемости, то человек становится заразным через один-два дня после заболевания и может передавать вирус другим людям через чихание. Однако «пирола» менее заразна, чем например корь.
Грипп в настоящее время является серьезной проблемой и протекает тяжелее, чем «пирола». Статистика отличается, так как для гриппа учитываются только случаи, подтвержденные в больничных листах, а для «пиролы» есть вероятность, что умерший уже имел другие хронические заболевания. Главная опасность гриппа заключается в том, что он неизменный, и новые варианты вызывают тяжелые осложнения и высокую смертность.