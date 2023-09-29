Исследование: DeepTech в каждой 5-й сделке стартапов российских стартапов

Напомним, DeepTech — это инновационные разработки в области искусственного интеллекта, космических и квантовых технологий, энергетики, новых материалов, робототехники и сенсорики. Также сюда относятся такие направления, как life sciences, блокчейн, агротехнологии и разработки в сфере новой мобильности — беспилотники, электротранспорт и т. п. Стартапы в этих направлениях могут кардинально изменить работу отраслей и создать новые рынки. В последние годы популярность набирает life sciences — направление DeepTech, которое включает в себя разработки в области синтетической биологии, генетики, персонализированной медицины на основе искусственного интеллекта, медицинских устройств и т. д. Доля инвестиций в life sciences составляет 46,1% от общего объема вложений.