Исследование: DeepTech в каждой 5-й сделке стартапов российских стартапов

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Результатами исследования поделился Артур Мартиросов, партнер фонда «Восход». Он рассказал, что в период с января по июль 2023 года рост венчурных инвестиций составил 15% к аналогичному периоду прошлого года, то есть достиг 79,5 млн долларов. При этом средний размер инвестиционных вложений в один DeepTech-проект в 2022 году составлял 2,1 млн долларов.
Напомним, DeepTech — это инновационные разработки в области искусственного интеллекта, космических и квантовых технологий, энергетики, новых материалов, робототехники и сенсорики. Также сюда относятся такие направления, как life sciences, блокчейн, агротехнологии и разработки в сфере новой мобильности — беспилотники, электротранспорт и т. п. Стартапы в этих направлениях могут кардинально изменить работу отраслей и создать новые рынки. В последние годы популярность набирает life sciences — направление DeepTech, которое включает в себя разработки в области синтетической биологии, генетики, персонализированной медицины на основе искусственного интеллекта, медицинских устройств и т. д. Доля инвестиций в life sciences составляет 46,1% от общего объема вложений.
В число наиболее финансируемых направлений также вошли робототехника и сенсорика (17,5% всех инвестиций с 2017 года) и искусственный интеллект (12,7% инвестиций). Об этом рассказала руководитель аналитического центра Агентства инноваций Москвы Анна Раевская во время своего выступления на презентации.
Отмечается, что 89% NFT-токенов ничего не стоят. Это объясняется тем, что они находятся в серой зоне и их права не подтверждены. Таким образом, будущее — за легальными токенами. Напомним, первые такие токены выпустил «Интеррос» Потанина на фрески Государственного Эрмитажа.