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Исследование: DeepTech в каждой 5-й сделке стартапов российских стартапов

Исследование: DeepTech в каждой 5-й сделке стартапов российских стартапов

29 сентября 2023, 13:59
Фото: 1MI
Группа «Интеррос» совместно с экспертами венчурного фонда «Восход» и Агентства инноваций Москвы исследовали рынок глубоких технологий и пришли к выводу, что с 2017 года по 2022 год доля инвестиций в DeepTech-проекты в стране в общем объеме венчурных вложений составляла от 8 до 19%.

Результатами исследования поделился Артур Мартиросов, партнер фонда «Восход». Он рассказал, что в период с января по июль 2023 года рост венчурных инвестиций составил 15% к аналогичному периоду прошлого года, то есть достиг 79,5 млн долларов. При этом средний размер инвестиционных вложений в один DeepTech-проект в 2022 году составлял 2,1 млн долларов.

Напомним, DeepTech — это инновационные разработки в области искусственного интеллекта, космических и квантовых технологий, энергетики, новых материалов, робототехники и сенсорики. Также сюда относятся такие направления, как life sciences, блокчейн, агротехнологии и разработки в сфере новой мобильности — беспилотники, электротранспорт и т. п. Стартапы в этих направлениях могут кардинально изменить работу отраслей и создать новые рынки. В последние годы популярность набирает life sciences — направление DeepTech, которое включает в себя разработки в области синтетической биологии, генетики, персонализированной медицины на основе искусственного интеллекта, медицинских устройств и т. д. Доля инвестиций в life sciences составляет 46,1% от общего объема вложений.

В число наиболее финансируемых направлений также вошли робототехника и сенсорика (17,5% всех инвестиций с 2017 года) и искусственный интеллект (12,7% инвестиций). Об этом рассказала руководитель аналитического центра Агентства инноваций Москвы Анна Раевская во время своего выступления на презентации.

Отмечается, что 89% NFT-токенов ничего не стоят. Это объясняется тем, что они находятся в серой зоне и их права не подтверждены. Таким образом, будущее — за легальными токенами. Напомним, первые такие токены выпустил «Интеррос» Потанина на фрески Государственного Эрмитажа.

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