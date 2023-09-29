Хоценко поставил задачу обеспечить сырьем молокопереработку в Нижней Омке

Учредитель ООО «Молочная инвестиционная компания» Валерий Маначинский рассказал, что производственная мощность предприятия достигает 150 тонн молока в сутки. Сырье компания закупает у омских и новосибирских сельхозтоваропроизводителей. Нижнеомский район, тем временем, развивает собственное животноводство и будет способен в будущем обеспечить молоком местные перерабатывающие мощности.