Хоценко поставил задачу обеспечить сырьем молокопереработку в Нижней Омке

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сегодня, 29 сентября, посетил Нижнеомский район с рабочим визитом. Глава региона побывал на предприятии «Молочная инвестиционная компания», основанное на базе бывшего Нижнеомского молочного комбината.
Предприятие производит натуральную молочную продукцию, контроль качества которой начинается с приемных пунктов. Комбинат оснащен современным оборудованием для переработки и упаковки.
Продукцию компании реализуют как на территории региона, так и в Кемеровской, Челябинской, Новосибирской областях, Красноярском крае, налажены поставки в Казахстан.
Учредитель ООО «Молочная инвестиционная компания» Валерий Маначинский рассказал, что производственная мощность предприятия достигает 150 тонн молока в сутки. Сырье компания закупает у омских и новосибирских сельхозтоваропроизводителей. Нижнеомский район, тем временем, развивает собственное животноводство и будет способен в будущем обеспечить молоком местные перерабатывающие мощности.
«Ставим с Нижнеомским районом амбициозную задачу обеспечить местную молокопереработку полностью своим сырьем. Основная цель состоит в том, чтобы решить ее за 5 лет. Есть идея, как ее реализовать. Если все у нас получится, будет хороший проект и хорошая перспектива», — отметил губернатор Виталий Хоценко.