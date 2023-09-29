Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Омске в 2023 году

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Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 14:13
Так уж повелось, что в регионах федеральные выплаты на детей стали называть «путинскими», а региональные — «губернаторскими». Именно глава области или края утверждает нормативно-правовые акты, которые регулируют порядок назначения выплат для социально уязвимых слоев населения, преимущественно семей с детьми.
В каждом регионе России есть свои дотации и льготы для многодетных и малоимущих семей. Выплаты регулируются местным законодательством, инициируются самим губернатором или депутатами краевого заксобрания. Власти сами решают, какого размера будут пособия, какие категории семей могут претендовать на детские выплаты, каков порядок выдачи средств. То же самое касается и льгот.
Не секрет, что крупные российские регионы с большим доходом стараются инициировать больше детских пособий, социальных акций, конкурсов, которые призваны помочь многодетным родителям, а также тем, кто воспитывает детей в одиночку, растит инвалида. Детям из социально уязвимых семей также полагается целый спектр льгот.
На областные пособия в Омске могут подавать как многодетные семьи, так и семьи с одним и двумя детьми, но, поскольку помощь является адресной, есть ряд условий для выдачи субсидий. Так, детские выплаты положены следующим категориям:
Выше перечислены ежемесячные пособия на детей в Омской области. Также единовременную выплату власти адресуют омичам при рождении двоих и более детей — 10 тысяч рублей (на каждого).
Региональный материнский капитал
В Омской области региональный материнский капитал еще называют семейным. Право на него имеет семья при рождении или усыновлении третьего или последующего ребенка. Также выплату может получить и отец-одиночка в случае смерти супруги или лишения ее родительских прав. Главное условие в обоих случаях — гражданство РФ и постоянное проживание в Омской области.
Региональный маткапитал предоставляется заявителю на основании выданного управлением социальной защиты сертификата. Потратить выделенные средства можно как в полном объеме, так и по частям.
ВАЖНО! В 2023 году размер материнского капитала в Омской области составил 138 266,57 рубля. С 2019 года сумма выплаты периодически индексируется.
Как можно распорядиться губернаторским пособием на детей? Прежде всего стоит помнить, что тратить выплату на ребенка можно только при достижении им трех лет. Но можно и раньше, если средства будут направлены на:
Все граждане, претендующие на областной материнский капитал, должны обратиться в отделение соцзащиты по месту регистрации и представить следующие документы: паспорт, свидетельства о рождении детей, сертификат на региональный маткапитал, выписку из банка с указанием реквизитов. Стоит отметить, что средства материнского капитала перечисляются только в безналичной форме на счет, указанный заявителем.
Родители из Омской области вправе получать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, установленное Федеральным законом. При этом размер среднедушевого дохода этой семьи не должен быть выше прожиточного минимума на душу населения, установленную в Омской области.
Если раньше пособие на ребенка от 0 до 3 лет назначалось и выплачивалось органами соцзащиты, то с этого года данное пособие вошло в состав Единого детского пособия и выплачивается Социальным фондом России (СФР). Размер пособия варьируется и составляет 50%, 75% и 100% от прожиточного детского минимума в регионе. На сегодня в Омске он равняется 13 624 рубля.
Губернаторское единовременное пособие на первого ребенка выдается из местного бюджета. Сегодня его размер составляет 26,3 тысячи рублей. Если же в семье рождается тройня, то на каждого новорожденного младенца власти выплачивают по сто тысяч рублей — эта мера действует только в Омске.
Также в регионе существует единоразовое пособие при передаче несовершеннолетнего на воспитание в семью. Его размер с февраля 2023 года составляет 22 909 рублей. Если же семья усыновляет ребенка-инвалида, несовершеннолетнего в возрасте старше семи лет, а также детей, приходящихся друг другу братьями и (или) сестрами, то пособие составит 175 043 рубля на каждого усыновленного.
Обращаться за данными видами субсидий следует в территориальное управление СФР по месту жительства с пакетом документов. Подробный перечень представлен на портале «Госуслуги».
Кроме того, что семейные омичи могут претендовать на ряд пособий на детей, им полагаются всевозможные социальные льготы и преференции.
Многодетные семьи Омска имеют право на бесплатное получение земельного участка для индивидуального жилого строительства. Однако данная мера сегодня реализуется с большими трудностями. В очереди за участками стоит свыше 7 тысяч многодетных семей, и дело продвигается очень медленно. Власти отмечают, что земли на всех катастрофически не хватает.
В этой связи с 1 июля 2023 года заработала новая мера о замене бесплатного земельного участка денежной компенсацией в размере 173 592 рублей. Данная выплата является целевой, то есть ее можно потратить на исключительно на приобретение земельного участка, недвижимости, улучшение жилищных условий, обустройство подсобного хозяйства и пр.
Один из членов многодетной семьи имеет право не уплачивать транспортный налог за легковой автомобиль с мощностью двигателя до 200 л. с. включительно, а также мотоцикл или мотороллер независимо от мощности двигателя.
Дети из многодетных семей (в которых среднедушевой доход не превышает норму прожиточного минимума в Омской области) до 18 лет вправе претендовать на первоочередную выдачу путевок в санаторно-курортные организации (по медицинским показаниям), а также оздоровительные лагеря и другие учреждения, предоставляющие услуги детского отдыха.
Многодетные граждане имеют ряд льгот в отношении жилищно-коммунальных услуг. Так, речь идет о денежном эквиваленте скидки (ДЭС) в размере 50 процентов на оплату за горячую и холодную воду, электроэнергию, отопление, канализацию и прочие коммунальные услуги в многоквартирном доме. Также представители многодетных семей получают ДЭС в 50 процентов на оплату услуги по вывозу твердых бытовых отходов (ТКО) и капитального ремонта жилого дома.
Кроме этого, им положен ДЭС в 50 процентов за наем и (или) за содержание жилого помещения. Сюда входит оплата работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и пр.
Если многодетные родители хотят улучшить свое материальное положение посредством организации фермерского хозяйства, они могут рассчитывать на новую государственную программу на основе заключения социального контракта. В рамках этой меры заявителям выдается определенная сумма, на которую те могут инициировать и открыть собственное дело — построить теплицу, обустроить приусадебный участок, открыть магазин, оборудовать мастерскую, цех и пр.
Впрочем, важно не только обладать статусом многодетной семьи — необходимо доказать, что среднедушевой доход семьи составляет сумму, которая ниже официального прожиточного минимума в регионе.
На сегодняшний день максимальная сумма, выдаваемая по программе социального контракта, — 250 тысяч рублей. Получатель субсидии обязан в течение трех месяцев или года (максимальный срок) организовать целевой расход этих средств, представить финансовый отчет и доказательства успешного предпринимательского старта.
Указом губернатора Омской области от 14 октября 2022 года детям из семей участников СВО полагается бесплатное горячее питание в школе. Речь идет об учащихся 5-11 классов, так как ученики с 1-4 классов получают бесплатное питание по федеральной госпрограмме.
Также учащиеся средних профессиональных образовательных организаций Омской области в первоочередном порядке допускаются на оплачиваемую практику.
Кроме того, родители детей дошкольного возраста освобождены от платы в детских садах.
Прежде всего, необходимо подтвердить статус многодетной семьи и получить соответствующее удостоверение. Для этого можно обратиться:
В первом случае заявитель наносит очный визит в госучреждение, во втором у него есть возможность подать заявку в онлайн-режиме. В обеих ситуациях необходимо предъявить в ведомство соцзащиты ряд персональных документов. Итак, заявителю понадобятся:
Также в зависимости от того, на какой вид субсидии или льготы претендует многодетная семья, могут потребоваться и другие документы. Так, к примеру, мать или отец, в одиночку воспитывающие детей, должны представить свидетельство о разводе.