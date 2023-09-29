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Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Омске в 2023 году

Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Омске в 2023 году

29 сентября 2023, 13:00
Фото: 1MI
Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Омске в 2023 году
Поддержка семей с детьми в России осуществляется не только на федеральном уровне. Новоиспеченные родители получают и материнский капитал, и пособия на детей, и различные льготы также на уровне областей. В каждом субъекте РФ установлены свои региональные выплаты, их еще называют губернаторскими.

Что такое губернаторская выплата?

Так уж повелось, что в регионах федеральные выплаты на детей стали называть «путинскими», а региональные — «губернаторскими». Именно глава области или края утверждает нормативно-правовые акты, которые регулируют порядок назначения выплат для социально уязвимых слоев населения, преимущественно семей с детьми.

В каждом регионе России есть свои дотации и льготы для многодетных и малоимущих семей. Выплаты регулируются местным законодательством, инициируются самим губернатором или депутатами краевого заксобрания. Власти сами решают, какого размера будут пособия, какие категории семей могут претендовать на детские выплаты, каков порядок выдачи средств. То же самое касается и льгот.

Не секрет, что крупные российские регионы с большим доходом стараются инициировать больше детских пособий, социальных акций, конкурсов, которые призваны помочь многодетным родителям, а также тем, кто воспитывает детей в одиночку, растит инвалида. Детям из социально уязвимых семей также полагается целый спектр льгот.

Кто вправе рассчитывать на областные пособия?

На областные пособия в Омске могут подавать как многодетные семьи, так и семьи с одним и двумя детьми, но, поскольку помощь является адресной, есть ряд условий для выдачи субсидий. Так, детские выплаты положены следующим категориям:

  • Семьям с детьми — им полагается пособие 405,15 рубля.
  • Одиноким матерям — пособие составляет 1258,32 рубля.
  • Призывникам, имеющим детей, — 1258,32 рубля.
  • Детям, не получающим алименты, — 1258,32 рубля.
  • Студенческим семьям с детьми — 500 рублей (на семью).
  • Семьям с пятью и более детей — 500 рублей (на каждого).
  • Семьям, в которых родился третий ребенок, — 13 624 рубля.
  • Многодетным семьям — 375 рублей в месяц, или же можно разово получать 4500 рублей в год.

Выше перечислены ежемесячные пособия на детей в Омской области. Также единовременную выплату власти адресуют омичам при рождении двоих и более детей — 10 тысяч рублей (на каждого).

Региональный материнский капитал

В Омской области региональный материнский капитал еще называют семейным. Право на него имеет семья при рождении или усыновлении третьего или последующего ребенка. Также выплату может получить и отец-одиночка в случае смерти супруги или лишения ее родительских прав. Главное условие в обоих случаях — гражданство РФ и постоянное проживание в Омской области.

Региональный маткапитал предоставляется заявителю на основании выданного управлением социальной защиты сертификата. Потратить выделенные средства можно как в полном объеме, так и по частям.

ВАЖНО! В 2023 году размер материнского капитала в Омской области составил 138 266,57 рубля. С 2019 года сумма выплаты периодически индексируется.

Как можно распорядиться губернаторским пособием на детей? Прежде всего стоит помнить, что тратить выплату на ребенка можно только при достижении им трех лет. Но можно и раньше, если средства будут направлены на:

  • улучшение жилищных условий — ремонт или покупку оборудования;
  • получение детьми образования — к примеру, оплату частного детского сада;
  • газификацию жилого помещения.

Все граждане, претендующие на областной материнский капитал, должны обратиться в отделение соцзащиты по месту регистрации и представить следующие документы: паспорт, свидетельства о рождении детей, сертификат на региональный маткапитал, выписку из банка с указанием реквизитов. Стоит отметить, что средства материнского капитала перечисляются только в безналичной форме на счет, указанный заявителем.

Региональный материнский капиталРегиональный материнский капитал
Региональный материнский капитал
Фото: 1MI

Региональное пособие на ребенка до 3-х лет

Родители из Омской области вправе получать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, установленное Федеральным законом. При этом размер среднедушевого дохода этой семьи не должен быть выше прожиточного минимума на душу населения, установленную в Омской области.

Если раньше пособие на ребенка от 0 до 3 лет назначалось и выплачивалось органами соцзащиты, то с этого года данное пособие вошло в состав Единого детского пособия и выплачивается Социальным фондом России (СФР). Размер пособия варьируется и составляет 50%, 75% и 100% от прожиточного детского минимума в регионе. На сегодня в Омске он равняется 13 624 рубля.

Региональное единовременное пособие при рождении ребенка

Губернаторское единовременное пособие на первого ребенка выдается из местного бюджета. Сегодня его размер составляет 26,3 тысячи рублей. Если же в семье рождается тройня, то на каждого новорожденного младенца власти выплачивают по сто тысяч рублей — эта мера действует только в Омске.

Также в регионе существует единоразовое пособие при передаче несовершеннолетнего на воспитание в семью. Его размер с февраля 2023 года составляет 22 909 рублей. Если же семья усыновляет ребенка-инвалида, несовершеннолетнего в возрасте старше семи лет, а также детей, приходящихся друг другу братьями и (или) сестрами, то пособие составит 175 043 рубля на каждого усыновленного.

Обращаться за данными видами субсидий следует в территориальное управление СФР по месту жительства с пакетом документов. Подробный перечень представлен на портале «Госуслуги».

Региональное единовременное пособие при рождении ребенкаРегиональное единовременное пособие при рождении ребенка
Региональное единовременное пособие при рождении ребенка
Фото: 1MI

Региональные льготы семьям с детьми в Омской области

Кроме того, что семейные омичи могут претендовать на ряд пособий на детей, им полагаются всевозможные социальные льготы и преференции.

Бесплатный земельный участок или денежная компенсация

Многодетные семьи Омска имеют право на бесплатное получение земельного участка для индивидуального жилого строительства. Однако данная мера сегодня реализуется с большими трудностями. В очереди за участками стоит свыше 7 тысяч многодетных семей, и дело продвигается очень медленно. Власти отмечают, что земли на всех катастрофически не хватает.

В этой связи с 1 июля 2023 года заработала новая мера о замене бесплатного земельного участка денежной компенсацией в размере 173 592 рублей. Данная выплата является целевой, то есть ее можно потратить на исключительно на приобретение земельного участка, недвижимости, улучшение жилищных условий, обустройство подсобного хозяйства и пр.

Льготы по налогам

Один из членов многодетной семьи имеет право не уплачивать транспортный налог за легковой автомобиль с мощностью двигателя до 200 л. с. включительно, а также мотоцикл или мотороллер независимо от мощности двигателя.

Возможность получения путевки на оздоровление

Дети из многодетных семей (в которых среднедушевой доход не превышает норму прожиточного минимума в Омской области) до 18 лет вправе претендовать на первоочередную выдачу путевок в санаторно-курортные организации (по медицинским показаниям), а также оздоровительные лагеря и другие учреждения, предоставляющие услуги детского отдыха.

Скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг — не менее 50%

Многодетные граждане имеют ряд льгот в отношении жилищно-коммунальных услуг. Так, речь идет о денежном эквиваленте скидки (ДЭС) в размере 50 процентов на оплату за горячую и холодную воду, электроэнергию, отопление, канализацию и прочие коммунальные услуги в многоквартирном доме. Также представители многодетных семей получают ДЭС в 50 процентов на оплату услуги по вывозу твердых бытовых отходов (ТКО) и капитального ремонта жилого дома.

Кроме этого, им положен ДЭС в 50 процентов за наем и (или) за содержание жилого помещения. Сюда входит оплата работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и пр.

Помощь многодетным родителям посредством заключения социального контракта

Если многодетные родители хотят улучшить свое материальное положение посредством организации фермерского хозяйства, они могут рассчитывать на новую государственную программу на основе заключения социального контракта. В рамках этой меры заявителям выдается определенная сумма, на которую те могут инициировать и открыть собственное дело — построить теплицу, обустроить приусадебный участок, открыть магазин, оборудовать мастерскую, цех и пр.

Впрочем, важно не только обладать статусом многодетной семьи — необходимо доказать, что среднедушевой доход семьи составляет сумму, которая ниже официального прожиточного минимума в регионе.

На сегодняшний день максимальная сумма, выдаваемая по программе социального контракта, — 250 тысяч рублей. Получатель субсидии обязан в течение трех месяцев или года (максимальный срок) организовать целевой расход этих средств, представить финансовый отчет и доказательства успешного предпринимательского старта.

Льготы семьям мобилизованных с детьми

Указом губернатора Омской области от 14 октября 2022 года детям из семей участников СВО полагается бесплатное горячее питание в школе. Речь идет об учащихся 5-11 классов, так как ученики с 1-4 классов получают бесплатное питание по федеральной госпрограмме.

Также учащиеся средних профессиональных образовательных организаций Омской области в первоочередном порядке допускаются на оплачиваемую практику.

Кроме того, родители детей дошкольного возраста освобождены от платы в детских садах.

Региональные льготы семьям с детьми в Омской областиРегиональные льготы семьям с детьми в Омской области
Региональные льготы семьям с детьми в Омской области
Фото: 1MI

Как получить региональные выплаты и льготы?

Прежде всего, необходимо подтвердить статус многодетной семьи и получить соответствующее удостоверение. Для этого можно обратиться:

  • в филиалы СФР;
  • на портал «Госуслуги».

В первом случае заявитель наносит очный визит в госучреждение, во втором у него есть возможность подать заявку в онлайн-режиме. В обеих ситуациях необходимо предъявить в ведомство соцзащиты ряд персональных документов. Итак, заявителю понадобятся:

  • паспорт или любое другое удостоверение личности;
  • свидетельства о рождении детей;
  • документы, подтверждающие совместное проживание несовершеннолетних детей;
  • справки об обучении детей в общеобразовательных учреждениях (школах, колледжах, вузах);
  • справки от органов опеки и попечительства (если заявитель — опекун несовершеннолетних детей);
  • договор о передаче несовершеннолетнего на воспитание в приемную семью (в отношении детей из приемных семей).

Также в зависимости от того, на какой вид субсидии или льготы претендует многодетная семья, могут потребоваться и другие документы. Так, к примеру, мать или отец, в одиночку воспитывающие детей, должны представить свидетельство о разводе.

#Омск#Материнский капитал#Выплаты#Пособие на детей
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