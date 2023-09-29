Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Омске в 2023 году

Если раньше пособие на ребенка от 0 до 3 лет назначалось и выплачивалось органами соцзащиты, то с этого года данное пособие вошло в состав Единого детского пособия и выплачивается Социальным фондом России (СФР). Размер пособия варьируется и составляет 50%, 75% и 100% от прожиточного детского минимума в регионе. На сегодня в Омске он равняется 13 624 рубля.