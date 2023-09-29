ЕР: Воссоединение новых субъектов РФ с Россией перспективно для страны в целом

Сидякин акцентировал внимание на том, что «Единая Россия» первой из отечественных политических партий пришла в новые регионы не только с гуманитарной миссией. Параллельно с работой по восстановлению новых субъектов РФ единороссы создавали первичные, местные ячейки и региональные отделения партии. Благодаря этому в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях насчитывается уже свыше 160 000 членов ЕР.