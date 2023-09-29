ЕР: Воссоединение новых субъектов РФ с Россией перспективно для страны в целом

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:38
Единороссы оказывают активную государственную и социальную поддержку жителям новых регионов: привозят гуманитарку, стройматериалы, помогают восстанавливать нормальную жизнь. «Единая Россия» также содействовала интеграции новых субъектов в российское законодательное поле. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин рассказал, что партия доставила в новые регионы уже 76 000 тонн гуманитарных грузов. Вместе с фондом «Ридовка Помогает!» ЕР открыла пункты выдачи гуманитарки в Запорожской, Херсонской областях, ЛНР и ДНР.
Важную роль в жизни новых регионов играют также «Молодая гвардия Единой России» и «Волонтёрская Рота». Свыше 2500 парней и девушек привозят гуманитарку, помогают строить и восстанавливать социальные объекты, проводят субботники. Их активно поддерживают местные жители.
В новых регионах единороссы работают над реализацией народной программы. При поддержке регионов-шефов и местных властей строятся и ремонтируются школы, больницы, дороги, дома, детские площадки, открываются спортивные залы. Грамотно выстроенная работа в тесном взаимодействии с жителями позволила кандидатам от ЕР получить квалифицированное большинство на выборах. Приоритетными направлениями остаются соцподдержка граждан и восстановление инфраструктуры.
Сидякин акцентировал внимание на том, что «Единая Россия» первой из отечественных политических партий пришла в новые регионы не только с гуманитарной миссией. Параллельно с работой по восстановлению новых субъектов РФ единороссы создавали первичные, местные ячейки и региональные отделения партии. Благодаря этому в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях насчитывается уже свыше 160 000 членов ЕР.
Глава центрисполкома ЕР заявил, что восстановление новых субъектов Российской Федерации перспективно для страны в целом. Благодаря этому укрепляются промышленный потенциал государства и его продовольственная безопасность.
По данным партийного портала ER.RU, накануне в первом чтении Госдума приняла инициированный «Единой Россией» законопроект об упрощении создания промышленных парков в новых регионах. Сидякин отметил, что таким образом расширяются возможности как для инвесторов, так и для жителей.
Сообщается, что, например, в ДНР планируется развивать такие крупные холдинги, как Харцызский трубный завод, «Силур», «Донпромкабель», «Донецкгормаш», заводы «Азовэлектросталь» и «Энергоспецмаш». В планах — восстановление сельского хозяйства, машиностроения, индустрии по добыче полезных ископаемых.