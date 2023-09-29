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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Эксперт рассказала, как отучить ребёнка от вредной еды

29 сентября 2023, 09:54
Психолог Алёна Леонова рассказала о возможности отучить детей от вредной пищи и научить их предпочитать полезные продукты. Она подчеркнула, что если ребенок уже попробовал и полюбил вкусную, но вредную еду, то его будет сложно переубедить.

Однако, когда детям дают выбор между разными овощами, фруктами и кашами, они быстро формируют свои предпочтения. Важно не давать им сладостей и вредной пищи, чтобы они не начали привыкать к этому вкусу, пишет Pravda.Ru.

Рекомендуется иметь под рукой полезные продукты, которые ребенку нравятся, чтобы удовлетворить его голод. Если ребенок уже пробовал вредную, но вкусную еду, то здесь потребуется больше усилий, особенно если он не очень впечатлительный. В таком случае можно запретить «вредности» с помощью воли родителей.

Важно не хранить вредные продукты дома и не разрешать ребенку тратить деньги на них. Также нужно обговаривать с гостями, чтобы в их доме не было такой еды или просто не ходить туда. Однако контролировать, что ребенок делает вне дома, может быть сложно.

Главное в этом процессе — не заставлять ребенка есть то, что ему не нравится, а родителям кажется полезным. Всегда есть альтернатива.

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