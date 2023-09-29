Эксперт рассказала, как отучить ребёнка от вредной еды

Важно не хранить вредные продукты дома и не разрешать ребенку тратить деньги на них. Также нужно обговаривать с гостями, чтобы в их доме не было такой еды или просто не ходить туда. Однако контролировать, что ребенок делает вне дома, может быть сложно.