Диетолог рассказала, как правильно употреблять орехи

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Орехи могут быть полезными как для вегетарианцев, так и для последователей кетодиеты, и они также считаются доступными и вкусными суперфудами, рассказала Pravda.Ru кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
Но есть ситуации, когда лучше воздержаться от употребления орехов. Диетолог объясняет, что орехи могут вызывать аллергические реакции и поэтому людям, склонным к аллергии, лучше не употреблять их. Это особенно касается детей, поскольку их организм не может полноценно усваивать орехи.
Орехи также следует осторожно употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как панкреатит, холецистит и состояния, вызванные недостатком ферментов. Они могут вызывать вздутие, дискомфорт и нарушение стула.
Диетолог рекомендует употреблять орехи сырыми, а не обжаренными, солеными или в глазури, поскольку при обжаривании орехи теряют полезные свойства жиров, а избыток соли может вызывать задержку воды и отеки в организме. Также можно замачивать орехи перед употреблением. Если целью является похудение, то орехи следует употреблять в ограниченных количествах.
В итоге, орехи являются полезным продуктом, но их употребление следует контролировать и быть осторожным, особенно для тех, кто склонен к аллергии или имеет проблемы со здоровьем ЖКТ.