Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Диетолог рассказала, как правильно употреблять орехи

29 сентября 2023, 10:09
Орехи являются очень полезным и питательным продуктом, однако они также относятся к высококалорийной пище из-за своего содержания ненасыщенных жиров.

Орехи могут быть полезными как для вегетарианцев, так и для последователей кетодиеты, и они также считаются доступными и вкусными суперфудами, рассказала Pravda.Ru кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Но есть ситуации, когда лучше воздержаться от употребления орехов. Диетолог объясняет, что орехи могут вызывать аллергические реакции и поэтому людям, склонным к аллергии, лучше не употреблять их. Это особенно касается детей, поскольку их организм не может полноценно усваивать орехи.

Орехи также следует осторожно употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как панкреатит, холецистит и состояния, вызванные недостатком ферментов. Они могут вызывать вздутие, дискомфорт и нарушение стула.

Диетолог рекомендует употреблять орехи сырыми, а не обжаренными, солеными или в глазури, поскольку при обжаривании орехи теряют полезные свойства жиров, а избыток соли может вызывать задержку воды и отеки в организме. Также можно замачивать орехи перед употреблением. Если целью является похудение, то орехи следует употреблять в ограниченных количествах.

В итоге, орехи являются полезным продуктом, но их употребление следует контролировать и быть осторожным, особенно для тех, кто склонен к аллергии или имеет проблемы со здоровьем ЖКТ.

Подпишитесь
Эвакуация в Марьяновку. В Омске пройдет тренировка по гражданской обороне
Сегодня, 05:38
В Генштабе рассказали, что у них нет планов по дополнительной мобилизации
Сегодня, 06:27
Омичам приходят предписания о поверке счетчиков воды. Объясняем, что с ними не так
Сегодня, 08:37
«Уральские авиалинии» выплатили компенсации почти всем пассажирам рейса Сочи-Омск
Сегодня, 09:50
Третья очередь. «Бруснике» одобрили проект строительства еще одной многоэтажки
Сегодня, 04:49
С омского депобразования взыщут 80 тысяч за увольнение директора школы в Амуре-2
Сегодня, 05:03