Диетолог рассказала, как правильно употреблять орехи

Но есть ситуации, когда лучше воздержаться от употребления орехов. Диетолог объясняет, что орехи могут вызывать аллергические реакции и поэтому людям, склонным к аллергии, лучше не употреблять их. Это особенно касается детей, поскольку их организм не может полноценно усваивать орехи.