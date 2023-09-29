Дерматокосметолог дала советы по уходу за жирной кожей лица

Следующим этапом должно быть использование очищающего геля или пенки с салициловой и азелаиновой кислотами. Эти кислоты помогут удалить верхний слой кожи, очистить поры и уменьшить воспаление. При выборе геля или пенки учитывайте состояние кожи: если она не обезвожена, то гель, а если есть шелушение — то пенка.