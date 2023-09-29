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Дерматокосметолог дала советы по уходу за жирной кожей лица

29 сентября 2023, 10:09
Дерматокосметолог Ляйсан Юсупова поделилась советами по уходу за кожей лица, которая склонна к жирности.

Даже самое красивое лицо теряет свою привлекательность, если на нем есть воспаления и неровности, а жирная кожа часто страдает от этого. Но с правильным уходом можно исправить эту проблему, пишет Pravda.Ru.

Первый шаг в уходе за жирной кожей — это очищение. Если вы используете тональные средства, солнцезащитные кремы или другую косметику, содержащую силиконы, начните с снятия макияжа мицеллярной водой или гидрофильным маслом. Обычная пенка для умывания не справится с задачей эффективного снятия макияжа, а остатки макияжа только забьют поры и вызовут появление прыщей.

Следующим этапом должно быть использование очищающего геля или пенки с салициловой и азелаиновой кислотами. Эти кислоты помогут удалить верхний слой кожи, очистить поры и уменьшить воспаление. При выборе геля или пенки учитывайте состояние кожи: если она не обезвожена, то гель, а если есть шелушение — то пенка.

Многие пропускают этап использования увлажняющего тоника, но это ошибка. Тоник быстро выравнивает уровень pH и увлажняет кожу после использования кислотных средств. Тоник лучше проникает и работает, чем крем, поэтому его нельзя заменять кремом.

Если у вас жирная кожа, используйте крем на водной основе, без масел. Крем на гелевой основе будет легким и не создаст пленку на коже, не утяжелит ее и позволит дышать.

Раз в неделю можно делать кислотные пилинги для жирной кожи. Жирная кожа имеет более щелочной pH, что способствует развитию воспалений. Кислотные пилинги помогут справиться с этой проблемой.

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