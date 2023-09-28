Задержан бывший начальник главного управления МЧС России по Хабаровскому краю

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Согласно информации, полученной ТАСС от источника в правоохранительных органах, уголовное дело находится в процессе расследования главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации. Речь идет о нарушении должностных обязанностей, совершенном в 2021 году. Будет принято решение о применении меры пресечения в отношении Волынкина.
Сергей Волынкин возглавил главное управление МЧС по Камчатскому краю летом 2012 года, а в 2017 году стал начальником ГУ МЧС по Хабаровскому краю. В 2020 году он перешел в ведомство в Краснодарском крае, пишет ФедералПресс.