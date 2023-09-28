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Задержан бывший начальник главного управления МЧС России по Хабаровскому краю

28 сентября 2023, 08:25
Подозреваемый в злоупотреблении своим положением был задержан бывший руководитель главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, генерал-лейтенант внутренней службы Олег Волынкин, который на данный момент возглавляет организацию в Краснодарском крае.

Согласно информации, полученной ТАСС от источника в правоохранительных органах, уголовное дело находится в процессе расследования главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации. Речь идет о нарушении должностных обязанностей, совершенном в 2021 году. Будет принято решение о применении меры пресечения в отношении Волынкина.

Сергей Волынкин возглавил главное управление МЧС по Камчатскому краю летом 2012 года, а в 2017 году стал начальником ГУ МЧС по Хабаровскому краю. В 2020 году он перешел в ведомство в Краснодарском крае, пишет ФедералПресс.

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