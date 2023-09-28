Задержан бывший начальник главного управления МЧС России по Хабаровскому краю

Сергей Волынкин возглавил главное управление МЧС по Камчатскому краю летом 2012 года, а в 2017 году стал начальником ГУ МЧС по Хабаровскому краю. В 2020 году он перешел в ведомство в Краснодарском крае, пишет ФедералПресс.